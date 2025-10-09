Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Тимоти Шаламе в новом имидже вышел в свет с Кайли Дженнер

Актер с короткой стрижкой снялся с возлюбленной на матче
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер
Тимоти Шаламе и Кайли ДженнерИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Тимоти Шаламе в новом имидже вышел на публику с возлюбленной, моделью Кайли Дженнер. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Знаменитости были замечены 8 октября в Нью-Йорке. Актер и модель посетили матч по бейсболу, в котором команда «Янкиз» играла с «Блю Джейс». Артист продемонстрировал на мероприятии новую короткую стрижку. Он был одет в синее худи и черный бомбер. Звезда реалити-шоу вышла на публику в худи с названием фильма «Марти Суприм», в котором Тимоти Шаламе сыграл роль профессионального игрока в настольный теннис Марти Маузера.

6 октября папарацци подловили звезд в Нью-Йорке. Модель и актера засняли, когда они выходили из ресторана The Waverly Inn. Звезда реалити-шоу была одета в черный топ, кожаную куртку с меховым воротом, облегающие брюки и босоножки. Артист предпочел худи, кожаный бомбер, брюки и ботинки. Журналисты отметили, что образы влюбленных напоминают наряды Дэвида и Виктории Бекхэм, в которых они посетили мероприятие Versace в 1999 году.

Ранее была названа причина, по которой Тимоти Шаламе пропустил день рождения Кайли Дженнер.