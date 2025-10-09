Тимоти Шаламе в новом имидже вышел в свет с Кайли Дженнер

6 октября папарацци подловили звезд в Нью-Йорке. Модель и актера засняли, когда они выходили из ресторана The Waverly Inn. Звезда реалити-шоу была одета в черный топ, кожаную куртку с меховым воротом, облегающие брюки и босоножки. Артист предпочел худи, кожаный бомбер, брюки и ботинки. Журналисты отметили, что образы влюбленных напоминают наряды Дэвида и Виктории Бекхэм, в которых они посетили мероприятие Versace в 1999 году.