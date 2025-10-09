Фильм «Мистер и миссис Смит» стал точкой отсчета для громкого романа Брэда Питта и Анджелины Джоли, разрушил брак актера с Дженнифер Энистон и породил массу слухов о закулисье съемок. Но любовный треугольник — лишь вершина айсберга: на площадке «Смитов» кипели страсти, интриги и конфликты, о которых Голливуд вспоминает до сих пор.
Любовь, которая разрушила голливудский брак
Съемки начались в 2004 году, когда Брэд Питт еще состоял в браке с Дженнифер Энистон. Вскоре после старта работы над проектом между ним и Анджелиной Джоли возникло очевидное притяжение, которое невозможно было скрыть. Химия между актерами стала настолько мощной, что это чувствовали даже члены съемочной группы. На экране она превратилась в одну из самых правдоподобных романтических историй Голливуда, но за кадром положила начало скандалу, который взорвал индустрию.
Поначалу Питт отрицал связь с Джоли, утверждая, что их отношения начались только после развода с Энистон. Но слухи множились: папарацци ловили актеров вместе, а источники со съемок утверждали, что между ними разгорелся настоящий роман. В январе 2005 года Энистон подала на развод, и общественность окончательно связала разрыв пары с фильмом «Мистер и миссис Смит». Так история о супругах, ведущих двойную жизнь, стала зеркалом личной драмы самих исполнителей главных ролей.
Конфликт на площадке: Джоли против режиссера
На съемках не обошлось без напряжения. Известно, что Анджелина Джоли не сразу нашла общий язык с режиссером картины Дагом Лайманом. Актриса предлагала менять реплики, корректировала сцены и спорила по поводу характера своей героини. Лайман называл Джоли «вулканом» и признавался, что в любой момент мог вспыхнуть спор.
Но именно эта энергия, по его словам, и придала фильму живость. Несмотря на конфликты, Джоли выкладывалась на полную, самостоятельно выполняя часть трюков и внося в образ ту остроту, которой не хватало в сценарии. Лайман позже признавался, что без ее упорства «Мистер и миссис Смит» никогда бы не стал таким ярким проектом. Тем не менее после окончания съемок режиссер признался, что «никогда больше не хочет работать с актрисой такого уровня вовлеченности».
Брэд Питт против сценария
Не только Джоли, но и Питт имел претензии к сценарию. Изначально история должна была быть более драматичной, с акцентом на семейный кризис, а не на экшен. Брэд считал, что сценарий слишком «гламурный» и не раскрывает настоящих эмоций между героями. Из-за этого актер даже временно покинул проект — продюсеры всерьез подыскивали ему замену.
Лишь после того, как к фильму присоединилась Анджелина Джоли, Питт согласился вернуться. В итоге сценарий несколько раз переписывали, чтобы добавить больше комедии и романтических сцен. Результат оказался успешным, но творческие споры оставили после себя напряженную атмосферу на съемочной площадке.
Опасные трюки и сорванные дни съемок
Многие сцены фильма требовали от актеров физической подготовки и участия в сложных трюках. Брэд Питт и Анджелина Джоли выполняли их без дублеров, что привело к нескольким инцидентам. Во время съемки сцены погони актриса повредила колено, а Питт получил ушибы, когда их автомобиль перевернулся на площадке.
Из-за этого работа останавливалась на несколько дней, что увеличивало бюджет картины. Режиссер признавался, что иногда актеры слишком увлекались реализмом — например, сцена с домашней ссорой, где герои стреляют друг в друга, потребовала десятков дублей и чуть не закончилась настоящей травмой.
Скандальные слухи и запреты на интервью
После выхода фильма актеры старались избегать общих интервью, чтобы не подливать масла в огонь. Студия 20th Century Fox даже наложила негласный запрет на вопросы о личной жизни звезд во время пресс-тура. Однако журналисты игнорировали правила, а любые намеки на тему отношений мгновенно попадали в заголовки таблоидов.
Когда же Питт и Джоли официально появились вместе спустя несколько месяцев после премьеры, фанаты «Брэннифер» (Питта и Энистон) объявили бойкот фильму, а таблоиды наперебой публиковали «инсайды» со съемочной площадки. Один из продюсеров позднее признался, что скандал вокруг фильма помог ему в прокате — зрители шли в кино не только ради боевика, но и чтобы увидеть «ту самую искру» между главными героями.
Последствия: от романа до семьи и развода
После съемок отношения Брэда и Анджелины быстро переросли в реальный роман. Пара вместе почти 12 лет, воспитывала шестерых детей и считалась одной из самых влиятельных в Голливуде. Однако их союз, начавшийся со скандала, завершился не менее громко: в 2016 году Джоли подала на развод, обвинив Питта в проблемах с алкоголем и вспышках гнева.
Фильм, с которого все началось, навсегда остался в истории не только как кассовый хит, но и как символ самой скандальной любви Голливуда. Интересно, что в 2024 году Amazon выпустил сериал «Мистер и миссис Смит» с Дональдом Гловером и Майей Эрскин — и даже спустя почти 20 лет оригинальная история все еще вызывает ассоциации с Питтом и Джоли.