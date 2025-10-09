Но именно эта энергия, по его словам, и придала фильму живость. Несмотря на конфликты, Джоли выкладывалась на полную, самостоятельно выполняя часть трюков и внося в образ ту остроту, которой не хватало в сценарии. Лайман позже признавался, что без ее упорства «Мистер и миссис Смит» никогда бы не стал таким ярким проектом. Тем не менее после окончания съемок режиссер признался, что «никогда больше не хочет работать с актрисой такого уровня вовлеченности».