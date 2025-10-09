Марина Александрова с мужем устроили себе свидание в Санкт-Петербурге

Супруги недавно вместе вышли в свет. Пара в начале сентября приехала на премьеру сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», в котором артистка исполнила одну из главных ролей. После официального показа Александрова и Болтенко уединились и мило общались, обнимая и целуя друг друга. Актриса Анна Цуканова-Котт сняла их на видео и поделилась трогательными кадрами в соцсети.