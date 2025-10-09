Ричмонд
Марина Александрова с мужем устроили себе свидание в Санкт-Петербурге

Актриса Марина Александрова с мужем устроили себе свидание в Санкт-Петербурге. Звезда поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) романтичными кадрами, снятыми во время прогулки по городу. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Знаменитость в 2012 году официально зарегистрировала отношения с режиссером Андреем Болтенко. У пары двое общих детей, они воспитывают 13-летнего сына, которого назвали в честь отца, и 10-летнюю дочь Екатерину.

Супруги недавно вместе вышли в свет. Пара в начале сентября приехала на премьеру сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», в котором артистка исполнила одну из главных ролей. После официального показа Александрова и Болтенко уединились и мило общались, обнимая и целуя друг друга. Актриса Анна Цуканова-Котт сняла их на видео и поделилась трогательными кадрами в соцсети.

Звезда неоднократно говорила, что не считает нужным делиться подробностями личной жизни с незнакомыми людьми, даже если это преданные поклонники. По мнению актрисы, лишняя откровенность не дает никаких преимуществ, и поэтому она не собирается таким образом привлекать внимание к своему блогу и творчеству.

Ранее Марина Александрова снялась в шубе на голое тело.