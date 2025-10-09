Ричмонд
Рената Литвинова вышла на улицу в платье из бюстгальтеров
Рената Литвинова вышла на улицу в платье из бюстгальтеров

Режиссер, актриса Рената Литвинова снялась в длинном платье из бюстгальтеров. Звезда позировала в экстравагантном наряде на улице в Женеве и поделилась кадрами с фотосессии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Хмурое утро», — отметила 58-летняя артистка.

Подписчики знаменитости оценили ее образ, активно прокомментировав пост: «Потрясающе», «Фантастика», «Самая невероятная», «Ну огонь», «Богиня», «Вы в любом наряде шикарная», «Это круто. Восхищаюсь», «Какая крутая идея», «Огонь».

В 2022 году артистка эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами вместе с дочерью.

Ранее Рената Литвинова в платье с глубоким декольте вышла на подиум в Париже.