Рената Литвинова вышла на улицу в платье из бюстгальтеров

Режиссер, актриса Рената Литвинова снялась в длинном платье из бюстгальтеров. Звезда позировала в экстравагантном наряде на улице в Женеве и поделилась кадрами с фотосессии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.