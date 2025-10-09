Дженнифер Энистон призналась, что 20 лет пыталась стать матерью

Голливудская актриса Дженнифер Энистон в интервью журналу Harper опровергла слухи о том, что никогда не хотела детей.
Знаменитость заявила, что устала от сплетен о том, что она якобы выбрала карьеру вместо материнства. Актриса призналась, что на протяжении 20 лет пыталась зачать ребенка. Артистка рассказала, что тайно проходила процедуру ЭКО, но она в конечном итоге оказалась неудачной.
«Они не знали моей истории, не знали, через что я прошла за последние 20 лет, пытаясь создать семью, потому что я не собираюсь рассказывать о своих медицинских проблемах. Это никого не касается. Но в какой-то момент ты больше не можешь не слышать — этот нарратив о том, что я не хочу ребенка, не хочу семью, потому что я эгоистка, трудоголичка. Это действительно задевает меня — ведь я всего лишь человек», — заявила Энистон.
По словам актрисы, ее беспокоит, что жестокость, которая была в СМИ, переместилась в социальные сети.
«Теперь любой придурок может оставаться анонимным и писать все, что ему вздумается», — отметила она.
Звезда дважды состояла в браке. В 2000 году актриса вышла замуж за Брэда Питта, однако спустя пять лет они расстались. В 2011 году стало известно, что звезда «Друзей» встречается с Джастином Теру. Они познакомились на съемках фильма «Жажда странствий». В августе 2012-го пара обручилась, а спустя три года сыграла свадьбу. В 2018-м супруги объявили о расставании.
Ранее Дженнифер Энистон рассказала, как роль телеведущей повлияла на ее мнение о журналистах.