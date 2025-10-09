Зоя Бербер вернулась к роли андроида в новом сезоне «Проекта “Анна Николаевна”»

Зоя Бербер присоединилась к актерскому составу третьего сезона сериала «Проект “Анна Николаевна”». Актриса вернется к роли полицейского-андроида в новых сериях – несмотря на то, что во втором сезоне судьба ее героини завершилась трагически.
«Я очень ждала этого момента! — признается Бербер. — Я вернулась в проект с огромной любовью к Аннушке и всем героям и помню, как зритель отзывался о ней раньше».
Помимо Бербер, в новом сезоне появятся Антон Филипенко, Маруся Климова, Федор Лавров, Никита Тарасов, Александр Ильин и Кузьма Сапрыкин.
По сюжету, Андрей Пожарский (Филипенко) становится начальником полиции родного города N, а оперативники Ляпин и Мокрый — его подчиненными. Вскоре Пожарский узнает, что его жена Настя — на самом деле андроид, а в городе тем временем появляется еще один робот в виде старушки, голыми руками вырывающей из стены банкоматы. Чтобы справиться с бабулей, героям понадобится подкрепление.
Режиссером новых серий «Проекта “Анна Николаевна”» стал Сергей Дьячковский («Убойный отпуск»), над сценарием работала та же команда, что и раньше. Съемки проходят в Москве и Калужской области.
Первый сезон криминальной комедии «Проект “Анна Николаевна”» вышел в марте 2020 года и стал одним из первых сериалов собственного производства онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Второй сезон стартовал в сентябре 2021 года.