Зоя Бербер вернулась к роли андроида в новом сезоне «Проекта “Анна Николаевна”»

По сюжету, Андрей Пожарский (Филипенко) становится начальником полиции родного города N, а оперативники Ляпин и Мокрый — его подчиненными. Вскоре Пожарский узнает, что его жена Настя — на самом деле андроид, а в городе тем временем появляется еще один робот в виде старушки, голыми руками вырывающей из стены банкоматы. Чтобы справиться с бабулей, героям понадобится подкрепление.