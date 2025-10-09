Глава ФПБК Бородин рассказал о райдере Данилы Козловского

Козловский отреагировал, назвав обвинения Бородина «лживыми и подлыми». Актер пояснил, что он никуда не переезжал, не имеет второго гражданства и не проживает в США, но летал туда на время, чтобы повидать дочь. По его словам, высказывания, на которые обратил внимание Бородин, были сказаны им при съемках исторического сериала «Карамора» для объяснения задач актерам массовых сцен. Они были вырваны из контекста и не имели никакого отношения к современной действительности.