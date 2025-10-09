Джулия Робертс мечтает вернуться в театр и сыграть в пьесе

Джулия Робертс поговорила с коллегой по фильму «После охоты» Айо Эдебири и поделилась, что теперь, когда трое ее детей, 20-летние близнецы Хэзел и Финнеас, а также 18-летний сын Генри, уехали из дома, появилась одна вещь, которую она очень хотела бы сделать.
«Я думаю, что хотела бы сыграть в пьесе. Теперь, когда моих детей нет дома, я могу снова посвятить себя чему-то подобному, потому что это совсем не то, что кино», — призналась Робертс.
Актриса также добавила, что с нетерпением ждет такой возможности. Робертс дебютировала на Бродвее в 2006 году в возрожденной постановке «Трех дней дождя». Тогда Джулия сыграла на сцене вместе с Полом Раддом и Брэдли Купером.
