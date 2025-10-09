Бен Аффлек дал редкий комментарий об общих детях с Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек упомянул в новом интервью свою бывшую жену, Дженнифер Гарнер, рассказывая о совместном воспитании их троих детей — Вайолет, Серафины и Сэмюэля — на премьере фильма «Поцелуй женщины-паука».
«Я так горжусь своими детьми, что даже не могу вам передать», — заявил он в беседе с Access Hollywood на красной ковровой дорожке в Нью-Йорке.
«Вайолет пошла в маму. Она потрясающая», — восторженно отозвался актер о своей старшей дочери, которая недавно выступила с пламенной речью в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, призвав ввести обязательное ношение масок после пандемии COVID-19 для борьбы с неконтролируемым заражением и повторным инфицированием.
Аффлек добавил: «Мне очень повезло, что у меня прекрасная бывшая жена и замечательные дети. Это радость всей моей жизни. Это делает меня счастливым каждый день».
Напомним, Бен и Дженнифер поженились в 2005 году, расстались в 2015-м и официально развелись в 2018 году. Тем не менее, пара сохранила дружеские отношения и по-прежнему вместе воспитывают детей.
Ранее улыбающийся Бен Аффлек поддержал бывшую жену Дженнифер Лопес на премьере.