Бен Аффлек дал редкий комментарий об общих детях с Дженнифер Гарнер

Аффлек добавил, что ему очень повезло с бывшей женой и детьми
Бен Аффлек с женой Дженнифер Гарнер
Бен Аффлек с женой Дженнифер ГарнерИсточник: Rex / Fotodom.ru

Бен Аффлек упомянул в новом интервью свою бывшую жену, Дженнифер Гарнер, рассказывая о совместном воспитании их троих детей — Вайолет, Серафины и Сэмюэля — на премьере фильма «Поцелуй женщины-паука».

«Я так горжусь своими детьми, что даже не могу вам передать», — заявил он в беседе с Access Hollywood на красной ковровой дорожке в Нью-Йорке.

«Вайолет пошла в маму. Она потрясающая», — восторженно отозвался актер о своей старшей дочери, которая недавно выступила с пламенной речью в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, призвав ввести обязательное ношение масок после пандемии COVID-19 для борьбы с неконтролируемым заражением и повторным инфицированием.

Аффлек добавил: «Мне очень повезло, что у меня прекрасная бывшая жена и замечательные дети. Это радость всей моей жизни. Это делает меня счастливым каждый день».

Напомним, Бен и Дженнифер поженились в 2005 году, расстались в 2015-м и официально развелись в 2018 году. Тем не менее, пара сохранила дружеские отношения и по-прежнему вместе воспитывают детей.

Ранее улыбающийся Бен Аффлек поддержал бывшую жену Дженнифер Лопес на премьере.