Пересильд поцеловала Ваню Дмитриенко в клипе на песню к «Алисе в стране чудес»

Актриса и певец записали совместную композицию для фильма

Ваня Дмитриенко поделился фрагментом совместного клипа с Анной Пересильд. Влюбленные записали песню «Силуэт», которая стала саундтреком к фильму «Алиса в Стране Чудес». Главную роль в картине исполнила 16-летняя актриса.

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд в новом клипе, фото: соцсети
В опубликованном фрагменте клипа Пересильд и Дмитриенко стояли друг напротив друга и пели. В какой-то момент 19-летний певец приблизился к возлюбленной и поцеловал ее.

«“Силуэт” (OST “Алиса в Стране Чудес”). 10.10. И эти чувства упали на нас», — подписал ролик артист.

Поклонники восхитились романтичными кадрами пары. Некоторые девушки признались, что ревнуют исполнителя к Пересильд.

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд в новом клипе, фото: соцсети
«Клевые», «Ребята, ваше творчество прекрасно», «Этот поцелуй!», «Ваня, что ты делаешь? Моя жена расстроилась», «Так, надо признать, что на всех его не хватит… Может, есть какой-нибудь миллиард его братьев-близнецов для всех нас? Ну или хотя бы картонные копии», «Какие же они гармоничные», «Ну я прямо как подростковую первую любовь наблюдаю».

Напомним, слухи о романе Анны Пересильд и Вани Дмитриенко возникли в начале этого года после того, как актриса снялась в клипе исполнителя на песню «Цветаева». В ролике они сыграли влюбленных.

В мае пару заметили возле ресторана, где Пересильд отмечала 16-летие. Молодые люди обнимались и целовались. Летом Дмитриенко выпустил клип на песню «Шелк», в котором снова снялась актриса.