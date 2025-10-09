Елизавета Моряк снялась с матерью, сестрой и дочерями для обложки журнала

Актриса Елизавета Моряк показала поклонникам три поколения женщин в семье. Звезда снялась с матерью, сестрой и дочерьми для обложки журнала Babyer magazine. Она поделилась этой новостью с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Артистка пять месяцев назад во второй раз стала матерью. Она родила дочь Шарлиз от режиссера Сарика Андреасяна. Пара также растит двухлетнюю Элизабет. Моряк признавалась, что хотела назвать первую девочку в честь голливудской звезды Моники Беллуччи. Но после разговора со свекровью-армянкой артистка отказалась от этой идеи.
Актриса недавно ответила на обвинения, что вышла замуж по расчету. По словам Моряк, она познакомилась с Андреасяном до его взлета в карьере, когда у него были только долги. Пара официально зарегистрировала отношения в ноябре 2022 года. Артистка рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня».
У режиссера от предыдущего брака есть двое сыновей. Продюсер признавался, что расставание с супругой Аленой после семи лет брака было тяжелым и они сохранили общение только ради общих детей.
