Оззи Озборн ходил на собрание анонимных алкоголиков вместе с Мэтью Перри

«Он делал все возможное, чтобы оставаться на правильном пути… Пока не наступил другой день, когда он прислушался к демонам в своей голове. И тогда на какое-то время игра была закончена. Он сделал бы все, чтобы оставаться трезвым, но, видимо, этого было недостаточно», — отметил музыкант.