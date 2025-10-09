Оззи Озборн ходил на собрание анонимных алкоголиков вместе с Мэтью Перри

В продажу вышли мемуары британского рок-музыканта Оззи Осборна «Последние обряды». Об этом сообщает hln.be.
В книге Осборн рассказал о том, как посещал собрание анонимных алкоголиков вместе со звездой сериала «Друзья» Мэттью Перри. После этих встреч актер даже ходил в гости к фронтмену Black Sabbath.
Осборн назвал Перри невероятно талантливым человеком, который пытался бороться с зависимостью, но не смог победить.
«Он делал все возможное, чтобы оставаться на правильном пути… Пока не наступил другой день, когда он прислушался к демонам в своей голове. И тогда на какое-то время игра была закончена. Он сделал бы все, чтобы оставаться трезвым, но, видимо, этого было недостаточно», — отметил музыкант.
Тело 54-летнего Мэттью Перри нашли в джакузи его дома в Лос-Анджелесе в октябре 2023 года. Вскрытие показало острое отравление кетамином.
Издание Yahoo утверждало, что за три дня перед кончиной Перри получил 27 доз кетамина сверх назначенных ему врачом для лечения ментальных расстройств.