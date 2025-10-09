Умер актер «Рискованного бизнеса» и «Клуба “Завтрак”» Рон Дин

Скончался звезда фильмов «Рискованный бизнес» и «Клуб “Завтрак”» Рон Дин, ему было 87 лет, пишет TMZ со ссылкой на его супругу Мэгги Нефф.
По ее словам, мужчина боролся с продолжительной болезнью.
«Он ушел из жизни ровно в 4 часа дня, после того как его любимые сестры попрощались с ним. Он держался, как воин, чтобы попрощаться со своими младшими сестрами. Потом мы остались одни, я держала его за руку, он доверился мне, когда я сказала ему, что это все нормально», — поделилась Нефф.
Чем болел актер, женщина не раскрыла.
Дин родился 15 августа 1938 года в Иллинойсе в США. За свою актерскую карьеру он сыграл в 88 фильмах, в том числе с Томом Крузом в «Рискованном бизнесе», «Цвете денег» и «Коктейле».