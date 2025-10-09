Умер актер «Рискованного бизнеса» и «Клуба “Завтрак”» Рон Дин

«Он ушел из жизни ровно в 4 часа дня, после того как его любимые сестры попрощались с ним. Он держался, как воин, чтобы попрощаться со своими младшими сестрами. Потом мы остались одни, я держала его за руку, он доверился мне, когда я сказала ему, что это все нормально», — поделилась Нефф.