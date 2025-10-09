Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер актер «Рискованного бизнеса» и «Клуба “Завтрак”» Рон Дин

Актеру было 87 лет
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

Скончался звезда фильмов «Рискованный бизнес» и «Клуб “Завтрак”» Рон Дин, ему было 87 лет, пишет TMZ со ссылкой на его супругу Мэгги Нефф.

По ее словам, мужчина боролся с продолжительной болезнью.

«Он ушел из жизни ровно в 4 часа дня, после того как его любимые сестры попрощались с ним. Он держался, как воин, чтобы попрощаться со своими младшими сестрами. Потом мы остались одни, я держала его за руку, он доверился мне, когда я сказала ему, что это все нормально», — поделилась Нефф.

Чем болел актер, женщина не раскрыла.

Дин родился 15 августа 1938 года в Иллинойсе в США. За свою актерскую карьеру он сыграл в 88 фильмах, в том числе с Томом Крузом в «Рискованном бизнесе», «Цвете денег» и «Коктейле».