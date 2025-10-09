Валерия Гай Германика похвасталась люстрой с вечеринки Собчак

Ричмонд
Режиссер захотела сделать серию работ из советских артефактов
Источник: Газета.Ru

Режиссер Валерия Гай Германика показала люстру со скандальной вечеринки телеведущей Ксении Собчак.

Знаменитость призналась, что актриса Любовь Инжиневская подарила ей этот элемент декора.

«Кстати, Любочка Инженевская сперла мне хрустальную люстру на той самой вечеринке Собчак с черной икрой. Что меня навело на мысль сделать серию работ из советских артефактов», — рассказала режиссер.

20 сентября Собчак организовала мероприятие Prime Era, оформленное в стиле нулевых годов. Среди гостей присутствовали известные представители шоу-бизнеса: Тимати, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Инстасамка и другие медийные личности. На столах гостям были предоставлены различные деликатесы — от черной икры до лобстеров, а также дорогого шампанского. Развлекательную программу обеспечили выступления Татьяны Булановой, а сама Собчак выступила в роли диджея.

Ранее Валерия Гай Германика назвала топ-5 неловких ситуаций на съемках.