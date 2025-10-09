Валерия Гай Германика похвасталась люстрой с вечеринки Собчак

20 сентября Собчак организовала мероприятие Prime Era, оформленное в стиле нулевых годов. Среди гостей присутствовали известные представители шоу-бизнеса: Тимати, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Инстасамка и другие медийные личности. На столах гостям были предоставлены различные деликатесы — от черной икры до лобстеров, а также дорогого шампанского. Развлекательную программу обеспечили выступления Татьяны Булановой, а сама Собчак выступила в роли диджея.