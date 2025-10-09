Ричмонд
Александра Збруева доставили в НИИ Склифосовского

Опасений за здоровье народного артиста РСФСР нет, заявил ТАСС президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер
Александр Збруев
Александр Збруев

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Александр Збруев доставлен в центр НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в ночь с 8 на 9 октября. Об этом сообщил ТАСС президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер.

«Александр Викторович попал в больницу сегодня ночью, это НИИ Склифосовского. Были жалобы по урологической части. Сейчас опасений за его здоровье нет. Еще, может быть, несколько дней он будет находиться в больнице, и его должны выписать. Александр Викторович — замечательный актер и человек, хочется пожелать ему большого здоровья», — сказал собеседник агентства.

Збруев — лауреат Государственной премии РФ и премии города Москвы. Он родился 31 марта 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года — «Ленком»). Сейчас задействован в спектаклях «Ва-банк», «Женитьба» и «Вишневый сад».

В кино Збруев дебютировал в фильме «Мой младший брат», который вышел на экраны в 1962 году. Снялся более чем в 60 картинах, в том числе в фильмах «Большая перемена», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Батальоны просят огня», «О любви», «Успех».