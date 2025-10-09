Александра Збруева доставили в НИИ Склифосовского

«Александр Викторович попал в больницу сегодня ночью, это НИИ Склифосовского. Были жалобы по урологической части. Сейчас опасений за его здоровье нет. Еще, может быть, несколько дней он будет находиться в больнице, и его должны выписать. Александр Викторович — замечательный актер и человек, хочется пожелать ему большого здоровья», — сказал собеседник агентства.