Жена Цекало показала фигуру в бикини на фоне слухов об использовании «Оземпика»

В сентябре звезда опубликовала в личном блоге фото, где была запечатлена в сером топе с глубоким вырезом, под который не стала надевать бюстгальтер. Она сочетала элемент гардероба с облегающими брюками-клеш. Жена Александра Цекало добавила к наряду черные солнцезащитные очки, сумку на плечо и украшение на шею. Художница уложила волосы и сделала макияж в естественном стиле. Она позировала на фоне гор.