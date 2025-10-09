Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Цекало показала фигуру в бикини на фоне слухов об использовании «Оземпика»

Дарина Эрвин снялась в купальнике

Жена Александра Цекало, Дарина Эрвин, продемонстрировала фигуру на фоне слухов об использовании «Оземпика». Она опубликовала кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Дарина Эрвин / фото: соцсети
Дарина Эрвин / фото: соцсети

Знаменитость предстала перед камерой в красном крошечном бикини и голубых джинсовых шортах. Художница также надела золотое колье. Жена Цекало была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

До этого интернет-пользователи писали, что Дарина Эрвин похудела с помощью «Оземпика» — препарата, который выписывают людям для лечения сахарного диабета второго типа. Инъекции помогают многим знаменитостям быстро избавиться от лишних килограммов. Сама художница не комментировала слухи.

В сентябре звезда опубликовала в личном блоге фото, где была запечатлена в сером топе с глубоким вырезом, под который не стала надевать бюстгальтер. Она сочетала элемент гардероба с облегающими брюками-клеш. Жена Александра Цекало добавила к наряду черные солнцезащитные очки, сумку на плечо и украшение на шею. Художница уложила волосы и сделала макияж в естественном стиле. Она позировала на фоне гор.