«Подарок небес!»: Алена Хмельницкая рассказала о работе с Олегом Меньшиковым

Актеры вместе появятся в картине «Мальчики с Колымы»

Алена Хмельницкая поделилась с поклонниками видео, которое сняла на съемочной площадке. Актриса появилась в кадре в изумрудном платье с прической и макияжем.

Алена Хмельницкая на съемках, фото: соцсети
Алена Хмельницкая на съемках, фото: соцсети

Она сообщила, что ее партнером по новой картине стал Олег Меньшиков. Актеры играют в фильме супружескую пару. Известно, что съемки сейчас проходят в Санкт-Петербурге.

Хмельницкая показала своего коллегу на съемочной площадке. Он сидел в киновагончике и повторял сценарий. Когда актриса открыла дверь вагончика, Меньшиков помахал в камеру рукой.

«Репортаж со съемок фильма “Мальчики с Колымы”! У меня абсолютно детская радость от партнерства с потрясающим Олегом Меньшиковым. Не могла с вами не поделиться! Питер, солнце, съемки и “муж” Меньшиков — это же однозначно подарок небес!» — сообщила актриса.

Олег Меньшиков на съемках, фото: соцсети
Олег Меньшиков на съемках, фото: соцсети

Некоторые пользователи сети раскритиковали Хмельницую за то, что она выглядит, по их мнению, слишком радостной. Они напомнили ей, что совсем недавно из жизни ушел ее бывший муж Тигран Кеосаян.

Напомним, Алена Хмельницая и Тигран Кеосаян прожили в браке почти 20 лет. В 2014 году звезды расстались. В этом браке у них родились две дочери — Александра и Ксения.

Кеосаян ушел из жизни 26 сентября 2025 года. Последние девять месяцев он лежал в коме после перенесенной клинической смерти.