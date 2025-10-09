«Ленфильм» открыл выставку «Русский Гамлет» к столетию Смоктуновского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Выставка, посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося актера Иннокентия Смоктуновского, открылась на киностудии «Ленфильм», передает корреспондент ТАСС. Особое внимание в экспозиции уделено его знаковой роли — принца Датского в экранизации шекспировской трагедии «Гамлет», снятой режиссером Григорием Козинцевым в 1964 году.
«Выставку мы назвали “Русский Гамлет”. Эта роль принесла мировую славу Иннокентию Смоктуновскому. Но мало кто знает, что поначалу [он] не соглашался на эту роль, и Григорий Козинцев его долго уговаривал», — сказала на открытии генеральный директор «Ленфильма» Надежда Андрющенко. Она отметила, что над выставкой трудилась большая команда, которая постаралась в деталях рассказать о жизненном пути Смоктуновского и самых ярких образах, созданных им в кино.
В открытии приняла участие внучка Иннокентия Михайловича — актриса театра и кино Анастасия Смоктуновская.
«Дедушку называли гениальным артистом, и также он воплощал именно гениальных героев — Чайковский, Людовик XIV, Гамлет. Это такие персонажи, которые будут вечно», — сказала она.
На выставке представлены архивные материалы киностудии «Ленфильм», подлинные костюмы и декорации из фильмов, документы и фотографии из архива Музея МХАТа и личного архива семьи Смоктуновского. Часть экспозиции посвящена режиссеру Козинцеву, 120-летие которого отмечается в 2025 году. Среди особо ценных экспонатов — награда с кинофестиваля в Венеции 1964 года, где «Гамлет» был удостоен специальной премии.
Голос в гримерке и замковый лабиринт
На первом этаже «Ленфильма» расположился замок «Эльсинор», а изюминкой инсталляции стали башенные часы, которые использовались во время съемок «Гамлета». Один из павильонов оформлен, как советская гримерка, в нем представлены артефакты из семейного архива: афиши, программы, буклеты к спектаклям и фильмам, фотографии с близкими, эскизы костюмов, ракетки для настольного тенниса, запонки и другие личные вещи.
«Одним из решений было воссоздание гримерного зеркала, через которое проявляется сам Иннокентий Смоктуновский. Мы “оживили” с согласия родственников его речь с его цитатами. Его самые важные крылатые выражения, которые повлияли на его актерскую карьеру, которые он сам выделял, зритель может услышать», — рассказала ТАСС куратор выставки Елизавета Кийко.
На втором этаже центром экспозиции является средневековый стол, вдохновленный фильмом Козинцева: с одного его края — фигура молодого Смоктуновского, напротив — Гамлета.
«По бокам стоят стулья — настоящие, 1964 года, которые использовались при съемках фильма. Стол мы воссоздали. Здесь мы проводим параллель между личностью Смоктуновского и образом Гамлета: что он взял от Гамлета, что в Гамлете от Смоктуновского. Обе эти фигуры [соединяет] красная нить, подтверждая, что и в том, и в другом есть частичка друг друга», — пояснила куратор. На столе, через который проходит нить, — листы со «сценами», где изложены факты из биографии актера.
«Второй этаж выстроен в духе замкового лабиринта. Мы проходим путь его жизни, начиная с войны», — рассказала Кийко. В январе 1943 года Смоктуновского призвали в армию и отправили на фронт. Он участвовал в сражениях при Курской дуге, в форсировании Днепра, в боях за освобождение Киева. В декабре 1943 года попал в плен под Житомиром, через месяц бежал. После того, как его выходила украинская крестьянка, присоединился к партизанам. Войну закончил в немецком Гревесмюлене в звании старшего сержанта. Среди его боевых наград — орден Отечественной войны I степени и две медали «За отвагу».
Также на выставке показаны основные образы Смоктуновского в театре и кино. Особый акцент сделан на князе Мышкине в спектакле БДТ и лейтенанте Фарбере из фильма «Солдаты» — первой его крупной роли в кино. Раздел под названием «Гамлет» полностью посвящен легендарной картине: посетители увидят оригинальные костюмы, фотографии и реквизит со съемок. Часть экспозиции — вырезки из газет и журналов со статьями, комментариями, мнениями и цитатами современников актера о нем, его мастерстве и вкладе в искусство.
Выставка подготовлена киностудией «Ленфильм» при поддержке Министерства культуры РФ и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Она продлится по 22 ноября. В рамках дополнительной программы состоятся лекции о Смоктуновском, поэтические вечера и кинопоказы с последующим обсуждением с экспертами.