«Ленфильм» открыл выставку «Русский Гамлет» к столетию Смоктуновского

«Второй этаж выстроен в духе замкового лабиринта. Мы проходим путь его жизни, начиная с войны», — рассказала Кийко. В январе 1943 года Смоктуновского призвали в армию и отправили на фронт. Он участвовал в сражениях при Курской дуге, в форсировании Днепра, в боях за освобождение Киева. В декабре 1943 года попал в плен под Житомиром, через месяц бежал. После того, как его выходила украинская крестьянка, присоединился к партизанам. Войну закончил в немецком Гревесмюлене в звании старшего сержанта. Среди его боевых наград — орден Отечественной войны I степени и две медали «За отвагу».