Уехавшая из России актриса Варвара Шмыкова закрыла свой бизнес на родине

Артистка известна по ролям в таких кинопроектах, как «Чики», «Нелюбовь», «Трое», «Люся» и короткометражке «Варя». После начала СВО актриса вместе с сыном Корнеем и супругом Даниилом Радловым уехала за границу. 11 июня 2023 года актриса родила второго сына, которого пара назвала Лукой. На данный момент она проживает в Берлине с семьей.