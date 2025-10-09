Ричмонд
Кейт Хадсон показала пресс на фото в бюстгальтере

Актриса Кейт Хадсон выложила фото в откровенном виде

Голливудская актриса Кейт Хадсон продемонстрировала фигуру в белье. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

46-летняя звезда предстала перед камерой в розовом бюстгальтере и серых пижамных штанах. Актриса была запечатлена без косметики с ноутбуком в руке. Стилист укладывал знаменитости волосы.

«По сути, как Кайли Дженнер», — подписала пост знаменитость, добавив фото модели в белье.

В сентябре Хадсон появилась на мероприятии, организованном Warner Bros. Television Group в преддверии церемонии вручения премии «Эмми». Актриса предстала на красной дорожке в желтом силуэтном макси-платье с декольте, белых туфлях на каблуках и серьгах. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж. В похожем образе Кейт Хадсон снялась в фильме «Как отделаться от парня за 10 дней» в 2003 году.

У знаменитости трое детей. Первенца Райдера она родила в 2004 году от рок-музыканта Криса Робинсона. Супруги развелись в 2007 году после семи лет брака. От лидера группы Muse Мэттью Беллами артистка воспитывает 13-летнего мальчика Бингема. Хадсон расторгла помолвку с музыкантом в 2014 году. С декабря 2016 года актриса состоит в отношениях с Дэнни Фудзикавой, с которым растит общую дочь Рани Роуз.

