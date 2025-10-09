События разворачиваются в Пятигорске, у подножия горы Машук, где 15 июля 1841 года судьба поэт погиб. В фильме показаны не только приготовления к поединку, но и эмоциональное напряжение, охватившее участников и их окружение. Родные, друзья и знакомые Лермонтова отчаянно пытаются остановить то, что кажется уже неизбежным.