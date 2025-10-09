Биографическая драма «Лермонтов» расскажет о последних месяцах жизни Михаила Юрьевича Лермонтова — поэта, художника и офицера, чья судьба оборвалась на дуэли. Проект уже вызвал интерес зрителей: в картине задействованы известные российские актеры, а съемки проходили в исторических локациях, связанных с именем писателя. В статье рассказываем, когда выйдет фильм, где проходили съемки, кто сыграл главные роли и каким будет сюжет картины.
Когда выйдет фильм «Лермонтов»: последние новости
Премьера биографической драмы «Лермонтов» запланирована на 16 октября 2025 года. Режиссером картины выступил Бакур Бакурадзе, известный по фильмам «Шультес» и «Салют-7». Лента создана в жанре исторической драмы и посвящена последнему периоду жизни великого русского поэта Михаила Лермонтова. По словам создателей, фильм объединит реальные исторические события и художественное переосмысление судьбы писателя.
Где проходили съемки фильма «Лермонтов»
Драму «Лермонтов» снимали в 2024 году на Северном Кавказе — в местах, тесно связанных с последним периодом жизни поэта. Съемки основных эпизодов прошли в Пятигорске и Железноводске. Кроме того, часть сцен была отснята в селе Элькуш в Карачаево-Черкесии.
Эти локации выбрали не случайно: именно здесь разворачивались реальные события, приведшие к роковой дуэли Михаила Лермонтова. По словам съемочной группы, региональная природа и архитектура помогли максимально точно передать дух эпохи и драматизм происходящего.
Кто снимался в фильме «Лермонтов»
В фильме задействованы как известные, так и молодые актеры. Создатели проекта сделали ставку на выразительную игру и историческую достоверность, поэтому многие образы основаны на реальных прототипах.
Илья Озолин — Михаил Юрьевич Лермонтов;
Евгений Романцов — Николай Мартынов;
Вера Енгалычева — Быховец;
Дмитрий Соломыкин — Александр Пушкин;
Андрей Максимов — Бенкендорф;
Уршула Малка — Обыденная;
Семен Алешин — Глебов;
Федор Кудряшов — Арнольди.
О чем будет фильм «Лермонтов»
История картины сосредоточена на последнем дне жизни Михаила Лермонтова. Еще недавно поэт и отставной майор Николай Мартынов позволяли себе безобидные шутки и острые реплики в адрес друг друга, но невинная ситуация неожиданно превращается в серьезный конфликт. Одно неосторожное слово, произнесенное при свидетелях, становится поводом для дуэли, которая изменит все.
События разворачиваются в Пятигорске, у подножия горы Машук, где 15 июля 1841 года судьба поэт погиб. В фильме показаны не только приготовления к поединку, но и эмоциональное напряжение, охватившее участников и их окружение. Родные, друзья и знакомые Лермонтова отчаянно пытаются остановить то, что кажется уже неизбежным.