52-летняя Высоцкая показала лицо без макияжа на тренировке в загородном доме

Звезда в целом всегда придерживается правильного питания: не ест фаст-фуд и периодически устраивает разгрузочные дни, употребляя в пищу только свежевыжатые соки, травяные чаи, овощные бульоны и холодные супы. А также актриса активно занимается спортом — бегом, плаванием и скандинавской ходьбой. Высоцкая подчеркивала, что никогда не делала пластических операций. По словам телеведущей, она боится даже «стандартных уколов красоты» из-за непредсказуемых результатов, которые могут нарушить «экспрессию» лица.