Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

52-летняя Высоцкая показала лицо без макияжа на тренировке в загородном доме

Актриса Юлия Высоцкая снялась без макияжа на тренировке дома
Юлия Высоцкая
Юлия ВысоцкаяИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Юлия Высоцкая снялась без макияжа на тренировке дома. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

52-летняя знаменитость показала лицо без макияжа и фильтров. Она также отказалась от укладки. В кадре она также показала зал с мансардными окнами для тренировок в своем загородном доме.

Звезда в целом всегда придерживается правильного питания: не ест фаст-фуд и периодически устраивает разгрузочные дни, употребляя в пищу только свежевыжатые соки, травяные чаи, овощные бульоны и холодные супы. А также актриса активно занимается спортом — бегом, плаванием и скандинавской ходьбой. Высоцкая подчеркивала, что никогда не делала пластических операций. По словам телеведущей, она боится даже «стандартных уколов красоты» из-за непредсказуемых результатов, которые могут нарушить «экспрессию» лица.

Высоцкая замужем за режиссером Андреем Кончаловским. Пара встретилась на фестивале «Кинотавр», а в 1998 году они официально зарегистрировали отношения. В браке у артистов родились двое детей: дочь Мария и сын Петр.

Ранее Юлия Высоцкая с обновленным имиджем снялась в платье с глубоким декольте.