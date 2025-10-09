55-летняя Наоми Кэмпбелл в жакете на голое тело вышла на показе в Париже

В конце сентября звезду подловили папарацци во время Недели моды в Милане. Супермодель заметили перед показом Dolce & Gabbana. Манекенщица вышла в свет в черном топе из прозрачного кружева, жакете, туфлях на каблуках и массивных солнцезащитных очках. Звезда подиумов появилась на публике с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле.