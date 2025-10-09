Ричмонд
Что известно о фильме «Бэмби. Лесной кошмар»: дата выхода, исполнители главных ролей и сюжет

Ожидание всегда подогревает интерес к предстоящей премьере. Рассказываем все, что известно о том, когда выйдет фильм «Бэмби. Лесной кошмар».
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Бэмби. Лесной кошмар
Кадр из фильма «Бэмби. Лесной кошмар»

Этот проект обещает навсегда изменить восприятие классического персонажа, превратив его в символ ужаса. Собрали всю актуальную информацию о скандальном хорроре: когда выйдет фильм «Бэмби. Лесной кошмар», подробности о съемочном процессе, состав актеров и детали сюжета. Картина стала четвертой в провокационной «Вселенной извращенного детства» от создателей нашумевшего «Винни-Пух: Кровь и мед».

Известно ли, когда выйдет фильм «Бэмби. Лесной кошмар»

Дата выхода фильма уже известна. Мировая премьера «Бэмби. Лесной кошмар» состоялась 25 июля 2025 года. В Великобритании фильм вышел 21 августа 2025 года. Российские зрители смогут увидеть картину 16 октября 2025 года, когда в прокат ее выпустит кинокомпания «Наше Кино».

Где проходили съемки фильма «Бэмби. Лесной кошмар» 

Съемки начались 6 января 2024 года в различных локациях по всей Англии и были завершены 26 января того же года, уложившись в три недели интенсивной работы. Локации были сосредоточены в Великобритании. Несмотря на то что действие картины разворачивается в лесу, основная работа проходила в городской среде.

Кадр из фильма Бэмби. Лесной кошмар
Кадр из фильма «Бэмби. Лесной кошмар»

Основной производственный блок съемок состоялся в столице Великобритании — Лондоне. Именно здесь создавались ключевые павильонные сцены и интерьеры.

Кто снимается в фильме «Бэмби. Лесной кошмар»

В основе фильма — история противостояния человека и мутировавшей природы, которую воплотила международная команда актеров.

Том Мулрон и Роксанна МаКи в фильме Бэмби. Лесной кошмар
Том Мулрон и Роксанна МакКи в фильме «Бэмби. Лесной кошмар»

  • Роксанна МакКи исполнила роль Ксаны, матери, которая пытается спасти сына в охваченном кошмаром лесу.

  • Том Мулрон перевоплотился в Бенджи, сына Ксаны, не по годам взрослеющего в условиях смертельной опасности.

  • Никола Райт появилась в образе Мэри, бабушки с деменцией, чьи видения оказываются пророческими.

  • Алекс Кук сыграл Саймона, отца Бенджи, замешанного в преступлениях против природы.

Также в фильме приняли участие Самира Майти в роли Харриет, одной из членов семьи, оказавшейся в ловушке, Расселл Джеффри Бэнкс в роли Эндрю, брата Саймона, Джозеф Гринвуд в роли Харрисона, подростка, столкнувшегося с ужасом лицом к лицу и другие актеры. 

О чем будет фильм «Бэмби. Лесной кошмар»

Это мрачная и жестокая история мести. После того как мать Бэмби погибает от рук охотника, а его возлюбленная Фалин и детеныш становятся жертвами людей, выливающих в лес токсичные отходы, олененок превращается в мутанта-убийцу.

Кадр из фильма Бэмби. Лесной кошмар
Кадр из фильма «Бэмби. Лесной кошмар»

В наши дни группа людей, включая мать с сыном и семью охотников, оказывается в лесу, который стал территорией Бэмби. Мутировавшее животное начинает методично охотиться на них, движимое жаждой возмездия за свое уничтоженное семейное гнездо. Этот фильм — не просто слешер, а экологическая притча, поднимающая темы последствий человеческой жестокости и мести природы, доведенной до отчаяния. Создатели обещают, что зрителей ждут не только шокирующие сцены расправ, но и напряженная драма с раскрытием темных семейных тайн.