Этот проект обещает навсегда изменить восприятие классического персонажа, превратив его в символ ужаса. Собрали всю актуальную информацию о скандальном хорроре: когда выйдет фильм «Бэмби. Лесной кошмар», подробности о съемочном процессе, состав актеров и детали сюжета. Картина стала четвертой в провокационной «Вселенной извращенного детства» от создателей нашумевшего «Винни-Пух: Кровь и мед».
Известно ли, когда выйдет фильм «Бэмби. Лесной кошмар»
Дата выхода фильма уже известна. Мировая премьера «Бэмби. Лесной кошмар» состоялась 25 июля 2025 года. В Великобритании фильм вышел 21 августа 2025 года. Российские зрители смогут увидеть картину 16 октября 2025 года, когда в прокат ее выпустит кинокомпания «Наше Кино».
Где проходили съемки фильма «Бэмби. Лесной кошмар»
Съемки начались 6 января 2024 года в различных локациях по всей Англии и были завершены 26 января того же года, уложившись в три недели интенсивной работы. Локации были сосредоточены в Великобритании. Несмотря на то что действие картины разворачивается в лесу, основная работа проходила в городской среде.
Основной производственный блок съемок состоялся в столице Великобритании — Лондоне. Именно здесь создавались ключевые павильонные сцены и интерьеры.
Кто снимается в фильме «Бэмби. Лесной кошмар»
В основе фильма — история противостояния человека и мутировавшей природы, которую воплотила международная команда актеров.
Роксанна МакКи исполнила роль Ксаны, матери, которая пытается спасти сына в охваченном кошмаром лесу.
Том Мулрон перевоплотился в Бенджи, сына Ксаны, не по годам взрослеющего в условиях смертельной опасности.
Никола Райт появилась в образе Мэри, бабушки с деменцией, чьи видения оказываются пророческими.
Алекс Кук сыграл Саймона, отца Бенджи, замешанного в преступлениях против природы.
Также в фильме приняли участие Самира Майти в роли Харриет, одной из членов семьи, оказавшейся в ловушке, Расселл Джеффри Бэнкс в роли Эндрю, брата Саймона, Джозеф Гринвуд в роли Харрисона, подростка, столкнувшегося с ужасом лицом к лицу и другие актеры.
О чем будет фильм «Бэмби. Лесной кошмар»
Это мрачная и жестокая история мести. После того как мать Бэмби погибает от рук охотника, а его возлюбленная Фалин и детеныш становятся жертвами людей, выливающих в лес токсичные отходы, олененок превращается в мутанта-убийцу.
В наши дни группа людей, включая мать с сыном и семью охотников, оказывается в лесу, который стал территорией Бэмби. Мутировавшее животное начинает методично охотиться на них, движимое жаждой возмездия за свое уничтоженное семейное гнездо. Этот фильм — не просто слешер, а экологическая притча, поднимающая темы последствий человеческой жестокости и мести природы, доведенной до отчаяния. Создатели обещают, что зрителей ждут не только шокирующие сцены расправ, но и напряженная драма с раскрытием темных семейных тайн.