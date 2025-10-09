В наши дни группа людей, включая мать с сыном и семью охотников, оказывается в лесу, который стал территорией Бэмби. Мутировавшее животное начинает методично охотиться на них, движимое жаждой возмездия за свое уничтоженное семейное гнездо. Этот фильм — не просто слешер, а экологическая притча, поднимающая темы последствий человеческой жестокости и мести природы, доведенной до отчаяния. Создатели обещают, что зрителей ждут не только шокирующие сцены расправ, но и напряженная драма с раскрытием темных семейных тайн.