Лариса Гузеева обвинила свою подругу Леру Кудрявцеву в неискренности

Обиженная Гузеева ответила Кудрявцевой после эфира «Звезды сошлись»
Лариса Гузеева
Лариса Гузеева

Лариса Гузеева резко высказалась в адрес своей подруги и коллеги Леры Кудрявцевой после выхода выпуска шоу «Звезды сошлись», где обсуждались мошеннические схемы, сообщает Life.ru. Передача задела актрису, поскольку в ней вспоминали афериста Сергея Домогацкого, которого она когда-то рекламировала.

Во время эфира Кудрявцева заявила, что Гузеева стала жертвой обмана и подчеркнула, что подруга — порядочный и наивный человек. Однако такие слова, по-видимому, лишь усилили раздражение звезды шоу «Давай поженимся!».

В своем блоге Гузеева упрекнула Леру в неискренности и «забывчивости»: напомнила, что та тоже знала Домогацкого, и обвинила подругу в том, что та не предупредила ее о записи эфира. Телеведущая иронично пожелала Кудрявцевой здоровья и посоветовала «не забывать» о порядочности в следующий раз.

«Дорогая, ты забыла предупредить меня о записи эфира. И запамятовала рассказать зрителю, что и сама Сереже Домогацкому — не чужой человек. Ужасная рассеянность! Здоровья тебе, моя хорошая. Надеюсь, все наладится, и когда будет разговор о порядочности — ты не забудешь пригласить меня в эфир», — обратилась она в своем блоге.

Напомним, ранее в отношении Гузеевой были направлены обращения в полицию по упоминаемому делу. Актрису заподозрили в вовлеченности в аферу по продаже вилл на Бали, которую организовал некий Сергей Домогацкий. По словам потерпевших, артистка активно продвигала эти особняки, однако на деле строительство так и не начиналось. Первоначально сообщалось о 27 жертвах этой схемы.