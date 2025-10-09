Народного артиста РСФСР Александра Збруева экстренно госпитализировали в Москве

По данным источника, народный артист РСФСР жаловался на боли в животе в течение нескольких дней, в итоге решил вызвать скорую помощь. Врачи забрали его в больницу со спазмами в кишечнике, уточняет канал. Отмечается, что на данный момент 87-летний актер находится в состоянии средней тяжести.