Народного артиста РСФСР Александра Збруева экстренно госпитализировали в Москве

Mash: Актера Александра Збруева экстренно госпитализировали в Москве
Александр Збруев
Александр ЗбруевИсточник: Legion-Media.ru

Российского актера Александра Збруева экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, народный артист РСФСР жаловался на боли в животе в течение нескольких дней, в итоге решил вызвать скорую помощь. Врачи забрали его в больницу со спазмами в кишечнике, уточняет канал. Отмечается, что на данный момент 87-летний актер находится в состоянии средней тяжести.

9 сентября сообщалось, что Збруеву стало плохо в театре Ленком. По данным Mash, перед юбилейной — 250-й постановкой «Вишневого сада» артист пожаловался на слабость и сильное головокружение. На сцену актер выйти не смог — его заменили.

Позже жена актера Людмила Савельева опровергла слухи об обмороке актера перед спектаклем.