Чем закончился 1-ый сезон сериала «Бар Один звонок»: как сложилась судьба главных героев

Необычная мистическая история о заведении, в котором можно позвонить умершему близкому, завершилась. Рассказываем, что было в финальных сериях и как сложилась судьба героев.
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Бар Один звонок
Финал мистической драмы «Бар "Один звонок"» стал логичным, но эмоционально насыщенным завершением первого сезона. Зрители, наконец, узнали, что скрывалось за загадочным заведением, где можно за игру в русскую рулетку поговорить с ушедшими из жизни.

В статье разберемся, чем завершилась последняя серия, как изменилась судьба главных героев и есть ли шансы увидеть продолжение сериала. Спойлер: финал стал одновременно и прощанием, и приглашением к продолжению.

Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «Бар "Один звонок"»

Действие сериала разворачивается вокруг загадочного заведения, где любой может позвонить умершему близкому — всего на одну минуту. Но за этот шанс приходится заплатить слишком высокую цену: сыграть в русскую рулетку. Следователь Андрей Морозов, разыскивая пропавшего сына своей тяжело больной жены, выходит на след этого места. Найти бар непросто — он возникает в разных уголках города и исчезает, оставляя после себя тела тех, кто не справился с роковой игрой.

Финал истории оказался таким, каким и должен быть финал мистического триллера: красивым, печальным и многозначительным. Бармен Женя (Данила Козловский), главный хранитель секретов этого загадочного мира, наконец, проходит собственный путь до конца. По сюжету, он на долгие годы застрял между жизнью и смертью, расплачиваясь за старые грехи и обслуживая тех, кто ищет утешения в звонках в потусторонний мир.

Кульминацией становится откровение: посетительница Ника оказывается дочерью Жени. Когда-то он спас девушку, оставив в доме младенца, а теперь судьба свела их вновь — в баре, где любой разговор может стать последним. Девушка рискует собой, желая услышать голос матери, и именно это заставляет Женю сделать окончательный выбор. Он предлагает Нике вернуться в мир живых, а сам остается в баре, принимая участие в смертельной игре вместо нее.

Кадр из сериала Бар Один звонок
Перед расставанием он незаметно вкладывает дочери в карман старую фотографию, где она запечатлена младенцем на руках у матери — трогательная деталь, в которой скрыта вся его вина и любовь. После этого Женя нажимает на курок и погибает.

Но сериал не ставит жирную точку. Пожилой бармен (Леонид Ярмольник) наливает две стопки, одну ставит рядом с телом героя и произносит фразу, которая заставляет зрителей затаить дыхание: «Бару "Один звонок" всегда нужен бармен». Камера медленно приближается к лицу Козловского — кажется, вот-вот он моргнет. И — черный экран, титры.

Такой финал стал одновременно и завершением, и возможным началом новой истории. Он говорит о вине, прощении и умении отпустить прошлое. Даже смерть Жени воспринимается не как трагедия, а как форма освобождения. И последняя реплика Ярмольника звучит почти как обещание: если создатели захотят, продолжение уже готово.

Как сложилась судьба героев

Перед тем как перейти к историям персонажей, стоит напомнить: финал сериала не дает однозначных ответов на все вопросы — он, скорее, подводит героев к последнему выбору и оставляет пространство для интерпретаций.

Женя 

Данила Козловский в роли Жени в сериале Бар Один звонок
В финальной серии Женя (Данила Козловский) жертвует собой: он остается в баре, чтобы сыграть в русскую рулетку вместо дочери, в последних кадрах спускает курок и умирает. При этом его поступок воспринимается не просто как гибель, а как акт искупления, освобождение от старого долга. Его смерть — символическая точка завершения пути.

Ника, дочь Жени

Серафима Гощанская в роли Ники в сериале Бар Один звонок
В финале получает шанс вернуться к живым: Женя предлагает ей сделку — Ника (Серафима Гощанская) выходит из опасной игры, а он остается в баре. Девушка соглашается. Также Женя отдает Нике фотографию, где она — младенец на руках матери. 

Будет ли продолжение сериала «Бар "Один звонок"»

Первый сезон, премьера которого состоялась на платформе KION 1 октября 2025 года, завершился открытым финалом, явно оставляющим пространство для продолжения. Однако никаких официальных заявлений от платформы или Данилы Козловского, сыгравшего главную роль и выступившего продюсером проекта, пока не поступало. В интервью актер лишь отмечал, что история завершена «в той точке, где зритель сам решает, что произошло дальше». 

Кадр из сериала Бар Один звонок
Кадр из сериала «Бар “Один звонок”»