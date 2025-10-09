Действие сериала разворачивается вокруг загадочного заведения, где любой может позвонить умершему близкому — всего на одну минуту. Но за этот шанс приходится заплатить слишком высокую цену: сыграть в русскую рулетку. Следователь Андрей Морозов, разыскивая пропавшего сына своей тяжело больной жены, выходит на след этого места. Найти бар непросто — он возникает в разных уголках города и исчезает, оставляя после себя тела тех, кто не справился с роковой игрой.