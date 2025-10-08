Николь Кидман в платье с кружевом снялась для глянца на фоне новости о разводе

Николь Кидман снялась для нового выпуска журнала Vogue. Снимками издание поделилось в соцсети.
Кидман позировала в коричневом платье-баллоне с кружевной отделкой и глубоким декольте. Образ дополнил широкий черный пояс. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками и шоколадной помадой.
Ранее Николь Кидман стала гостьей показа бренда Chanel, который состоялся 6 октября во время Недели моды в Париже. Актриса продемонстрировала на мероприятии новую длинную челку. Артистка позировала перед камерами в белой рубашке и серых широких брюках. Она дополнила образ серебристыми часами. Знаменитости сделали макияж с тенями тенями и розовой помадой.
30 сентября стало известно о расторжении брака Николь Кидман с певцом Китом Урбаном. Актриса указала в документах, что причиной развода являются непреодолимые разногласия. При этом инсайдер таблоида Daily Mail считает, что пара разошлась из-за новой возлюбленной Кита Урбана.
О расставании знаменитостей стало известно 29 сентября. Издание TMZ сообщило, что пара живет раздельно с начала лета, а на Кидман легли заботы о двух детях, пока Урбана нет рядом.