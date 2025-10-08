Николь Кидман в платье с кружевом снялась для глянца на фоне новости о разводе

Ранее Николь Кидман стала гостьей показа бренда Chanel, который состоялся 6 октября во время Недели моды в Париже. Актриса продемонстрировала на мероприятии новую длинную челку. Артистка позировала перед камерами в белой рубашке и серых широких брюках. Она дополнила образ серебристыми часами. Знаменитости сделали макияж с тенями тенями и розовой помадой.