«Добро пожаловать в центр нашего мира, Туве Джейн МакДауэлл. Никакими словами не выразить нашу бесконечную благодарность нашей невероятной суррогатной матери и всем, кто помогал нам на этом пути. Мы любим тебя до Луны и обратно…» — написала актриса в соцсетях.