Лили Коллинз в личном блоге разместила новые фотографии своей девятимесячной дочери Туве. Малышка сидела на качелях. Она была одета в вязаный свитер с воротником, аппликациями в виде цветов и листочков, а также надписью с ее именем.
«Любимая часть моего дня…» — подписала кадры сериала «Эмили в Париже».
Напомним, Туве родилась 31 января 2025 года. Она появилась на свет с помощью суррогатной матери.
«Добро пожаловать в центр нашего мира, Туве Джейн МакДауэлл. Никакими словами не выразить нашу бесконечную благодарность нашей невероятной суррогатной матери и всем, кто помогал нам на этом пути. Мы любим тебя до Луны и обратно…» — написала актриса в соцсетях.
Лили Коллинз в 2021 году вышла замуж за американского режиссера и писателя Чарли МакДауэлла. Супруг звезды говорил, что им не удавалось зачать ребенка естественным путем.
Ранее Лили Коллинз напугала фанатов экстремальной худобой. До этого она рассказывала о борьбе с анорексией и булимией. Актрисе удалось справиться с болезнью благодаря стремлению создать семью и стать матерью.
Впрочем, ходят слухи, что ее проблемы со здоровьем могли повлиять на невозможность выносить ребенка самостоятельно. Но Лили эту информацию не подтверждает.