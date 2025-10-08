Ричмонд
Звезда «Эмили в Париже» показала трогательные кадры с девятимесячной дочерью

Лили Коллинз показала подросшую малышку
Лили Коллинз
Лили КоллинзИсточник: Rex / Fotodom.ru

Лили Коллинз в личном блоге разместила новые фотографии своей девятимесячной дочери Туве. Малышка сидела на качелях. Она была одета в вязаный свитер с воротником, аппликациями в виде цветов и листочков, а также надписью с ее именем.

«Любимая часть моего дня…» — подписала кадры сериала «Эмили в Париже».

Дочь Лили Коллинз, фото: соцсети
Дочь Лили Коллинз, фото: соцсети

Напомним, Туве родилась 31 января 2025 года. Она появилась на свет с помощью суррогатной матери.

«Добро пожаловать в центр нашего мира, Туве Джейн МакДауэлл. Никакими словами не выразить нашу бесконечную благодарность нашей невероятной суррогатной матери и всем, кто помогал нам на этом пути. Мы любим тебя до Луны и обратно…» — написала актриса в соцсетях.

Лили Коллинз в 2021 году вышла замуж за американского режиссера и писателя Чарли МакДауэлла. Супруг звезды говорил, что им не удавалось зачать ребенка естественным путем. 

Лили Коллинз показала новорожденную дочь, фото: соцсети
Лили Коллинз показала новорожденную дочь, фото: соцсети

Ранее Лили Коллинз напугала фанатов экстремальной худобой. До этого она рассказывала о борьбе с анорексией и булимией. Актрисе удалось справиться с болезнью благодаря стремлению создать семью и стать матерью.

Впрочем, ходят слухи, что ее проблемы со здоровьем могли повлиять на невозможность выносить ребенка самостоятельно. Но Лили эту информацию не подтверждает.