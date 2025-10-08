Ричмонд
21-летнего сына Рассела Кроу раскритиковали за имидж: «Не в отца»

Сына актера Рассела Кроу раскритиковали за длинные волосы и усы
Чарльз Спенсер Кроу
Чарльз Спенсер КроуИсточник: Legion-Media

Сына актера Рассела Кроу Чарльза Спенсера раскритиковали за длинные волосы и усы. Об этом сообщает Daily Mail.

21-летнего сына артиста засняли на улице в Сиднее. Чарльз Спенсер Кроу был одет в темно-синюю рубашку на пуговицах, пиджаке и джинсах в тон. Однако внимание поклонников привлек его имидж — усы, борода и длинные волосы.

«Не в отца», «Похож на Райана Гослинга…», «Совсем не похож на своего отца», — написали в комментариях пользователи соцсетей.

Ранее внешность 61-летнего Рассела Кроу после похудения вызвала ажиотаж в сети.