21-летнего сына Рассела Кроу раскритиковали за имидж: «Не в отца»

Сына актера Рассела Кроу Чарльза Спенсера раскритиковали за длинные волосы и усы. Об этом сообщает Daily Mail.
21-летнего сына артиста засняли на улице в Сиднее. Чарльз Спенсер Кроу был одет в темно-синюю рубашку на пуговицах, пиджаке и джинсах в тон. Однако внимание поклонников привлек его имидж — усы, борода и длинные волосы.
«Не в отца», «Похож на Райана Гослинга…», «Совсем не похож на своего отца», — написали в комментариях пользователи соцсетей.
Ранее внешность 61-летнего Рассела Кроу после похудения вызвала ажиотаж в сети.