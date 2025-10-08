Дженнифер Лопес вышла на публику в откровенном наряде

56-летняя знаменитость была замечена 7 октября в Нью-Йорке. Папарацци подловили певицу, когда она направлялась на съемки программы The View. Исполнительница вышла на публику в полурасстегнутой рубашке, черном корсете, юбке-миди с разрезом, кардигане и туфлях на каблуках. Актриса добавила к образу солнцезащитные очки и кожаную сумку. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с розовой помадой.