Дженнифер Лопес вышла на публику в откровенном наряде

Актрису засняли на улице в расстегнутой рубашке

Певица и актриса Дженнифер Лопес вышла на публику в наряде с откровенным декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Дженнифер Лопез, фото: соцсети
Дженнифер Лопез, фото: соцсетиИсточник: Legion-Media.ru

56-летняя знаменитость была замечена 7 октября в Нью-Йорке. Папарацци подловили певицу, когда она направлялась на съемки программы The View. Исполнительница вышла на публику в полурасстегнутой рубашке, черном корсете, юбке-миди с разрезом, кардигане и туфлях на каблуках. Актриса добавила к образу солнцезащитные очки и кожаную сумку. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с розовой помадой.

6 октября звезда посетила премьеру фильма «Поцелуй женщины-паука», в котором исполнила главную роль. Бен Аффлек, выступивший исполнительным продюсером ленты, также появился на закрытом мероприятии. Бывшие супруги позировали перед фотографами вместе. На одном из кадров актер обнимал экс-возлюбленную за талию.

Ранее Дженнифер Лопес впервые за долгое время вышла в свет с повзрослевшими детьми.