Молодая возлюбленная Венсана Касселя снялась топлес

Модель Нара Баптиста опубликовала откровенное фото
Молодая возлюбленная Венсана Касселя снялась топлес, не отворачиваясь от камеры
Молодая возлюбленная Венсана Касселя снялась топлес, не отворачиваясь от камеры

Молодая возлюбленная актера Венсана Касселя снялась топлес, не отворачиваясь от камеры. Модель Нара Баптиста опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, сделанное на полароид. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она позировала, прикрыв грудь руками.

7 января 2025 года избранница артиста родила от него сына Каэтано. Для Баптисты мальчик стал первым ребенком, а для актера — четвертым.

Слухи об отношениях пары появились еще в 2023 году. В сети раскритиковали Касселя за роман с девушкой, которая на 30 лет его моложе, однако влюбленные не реагировали на хейт. Поклонники предполагали, что чувства актера скоро пройдут и он расстанется с Баптистой, однако этого не произошло. Пара периодически публикует в соцсетях романтические фото и выходит вместе в свет. Недавно они посетили показ новой коллекции бренда Schiaparelli в рамках Недели моды.

У Касселя есть еще двое детей от коллеги Моники Беллуччи: 21-летняя Дева и 15-летняя Леони. Супруги состояли в браке почти 14 лет, и в 2013 году развелись без скандалов и публичных заявлений. Звезда никогда не препятствовала общению дочерей с отцом. А также Кассель воспитывает шестилетнюю девочку Амазони от модели Тины Кунаки, с которой расстался в 2023 году. Экс-супруги еще не показывали ребенка поклонникам.

Ранее бразильская модель опубликовала редкие кадры с сыном от Венсана Касселя.