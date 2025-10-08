Молодая возлюбленная Венсана Касселя снялась топлес

Молодая возлюбленная актера Венсана Касселя снялась топлес, не отворачиваясь от камеры. Модель Нара Баптиста опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, сделанное на полароид. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она позировала, прикрыв грудь руками.
7 января 2025 года избранница артиста родила от него сына Каэтано. Для Баптисты мальчик стал первым ребенком, а для актера — четвертым.
Слухи об отношениях пары появились еще в 2023 году. В сети раскритиковали Касселя за роман с девушкой, которая на 30 лет его моложе, однако влюбленные не реагировали на хейт. Поклонники предполагали, что чувства актера скоро пройдут и он расстанется с Баптистой, однако этого не произошло. Пара периодически публикует в соцсетях романтические фото и выходит вместе в свет. Недавно они посетили показ новой коллекции бренда Schiaparelli в рамках Недели моды.
У Касселя есть еще двое детей от коллеги Моники Беллуччи: 21-летняя Дева и 15-летняя Леони. Супруги состояли в браке почти 14 лет, и в 2013 году развелись без скандалов и публичных заявлений. Звезда никогда не препятствовала общению дочерей с отцом. А также Кассель воспитывает шестилетнюю девочку Амазони от модели Тины Кунаки, с которой расстался в 2023 году. Экс-супруги еще не показывали ребенка поклонникам.
Ранее бразильская модель опубликовала редкие кадры с сыном от Венсана Касселя.