52-летняя актриса Мария Голубкина о возможном замужестве: «Больше не хочу»

На вопрос о возможном замужестве Мария ответила категорично: «Замуж больше не собираюсь. Какая свадьба? Мне 52 года. Человек я уже взрослый, со сложившимися привычками. С какой стати мне к кому-то привыкать, что-то менять в себе и в своем укладе. Больше не хочу».