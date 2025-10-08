Ричмонд
52-летняя актриса Мария Голубкина о возможном замужестве: «Больше не хочу»

52-летняя актриса Мария Голубкина опровергла все слухи о новом браке
52-летняя актриса Мария Голубкина, дочь Ларисы Голубкиной и падчерица Андрея Миронова, в откровенном разговоре с KP.ru поставила точку в обсуждениях своей личной жизни.

Недавно актриса вновь оказалась в центре внимания после появления на кинофестивале «Горький fest» в компании мужчины, который обнимал ее за талию. Организаторы фестиваля представили их как пару, но Голубкина поспешила опровергнуть эти слухи.

«Нет, это не мой спутник, — заявила актриса. — У меня был отпуск, заехали с компанией на фестиваль по приглашению моих друзей. Это просто мой знакомый, приятель. Он меня сопровождал на красной дорожке, чтобы я не упала на каблуках. Руку подал, дверь открыл».

На вопрос о возможном замужестве Мария ответила категорично: «Замуж больше не собираюсь. Какая свадьба? Мне 52 года. Человек я уже взрослый, со сложившимися привычками. С какой стати мне к кому-то привыкать, что-то менять в себе и в своем укладе. Больше не хочу».