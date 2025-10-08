17-летние дети Дженнифер Лопес покидают родной дом

«Это безумие. Сегодня мы с ними посещаем колледжи. Да, это происходит — они уезжают. Я, конечно, счастлива за них, потому что помню, каким захватывающим было то время в моей жизни, когда я думала: "О, теперь я сама решаю, чем хочу заниматься дальше". И это точно будет незабываемым приключением для них. Но я также думаю: "Ну что ж, теперь я собираюсь побыть совсем одна"», — откровенно поделилась Лопес своими мыслями и переживаниями относительно нового периода в жизни ее детей.