17-летние дети Дженнифер Лопес покидают родной дом

Дженнифер Лопес появилась в эфире программы Live with Kelly and Mark и рассказала, что в перерывах между выступлениями и общением с прессой на этой неделе она «гастролирует» по колледжам со своими детьми-близнецами Максимилианом и Эммой. «Им уже по 17 лет! Ты можешь в это поверить?», — обратился к Лопес соведущий Марк Консуэлос во время шоу.
«Это безумие. Сегодня мы с ними посещаем колледжи. Да, это происходит — они уезжают. Я, конечно, счастлива за них, потому что помню, каким захватывающим было то время в моей жизни, когда я думала: "О, теперь я сама решаю, чем хочу заниматься дальше". И это точно будет незабываемым приключением для них. Но я также думаю: "Ну что ж, теперь я собираюсь побыть совсем одна"», — откровенно поделилась Лопес своими мыслями и переживаниями относительно нового периода в жизни ее детей.
Певица добавила, что всегда старалась создать дома атмосферу уюта и сделать его тем местом, куда хочется возвращаться и с которым у Макса и Эммы будут связаны только положительные воспоминания и ассоциации. И, как ей кажется, у нее это действительно получилось.
Ранее Лопес впервые за долгое время вышла в свет с повзрослевшими детьми.