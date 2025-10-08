Тимоти Шаламе в восторге от совместной работы с Гвинет Пэлтроу

«Когда я работаю с людьми, на творчестве которых я вырос, которые являются настоящими мастерами своего дела, это похоже на то, как если бы вы были в драматическом классе на 48-й улице, где, выполняя любое упражнение, буквально думаете: “Вау, я работаю с потрясающим профессионалом”», — попытался описать свои эмоции актер.