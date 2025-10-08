Ричмонд
Тимоти Шаламе в восторге от совместной работы с Гвинет Пэлтроу

Шаламе и Пэлтроу снялись вместе в фильме «Марти Великолепный»

Тимоти Шаламе рассказал о своем новом фильме «Марти Великолепный» на следующий день после мировой премьеры картины на Нью-Йоркском кинофестивале. Шаламе предстает в роли начинающего игрока в настольный теннис Марти Маузера, а 53-летняя Гвинет Пэлтроу, появившаяся на большом экране впервые с 2019 года, играет актрису по имени Кей Стоун, у которой завязывается роман с главным героем.

«Она была невероятна», — признался Шаламе после вопроса о совместной работе с Пэлтроу. Он отметил, что его опыт сотрудничества с Кристианом Бэйлом в фильме «Недруги» 2017 года был похож на опыт с Пэлтроу.

«Когда я работаю с людьми, на творчестве которых я вырос, которые являются настоящими мастерами своего дела, это похоже на то, как если бы вы были в драматическом классе на 48-й улице, где, выполняя любое упражнение, буквально думаете: “Вау, я работаю с потрясающим профессионалом”», — попытался описать свои эмоции актер.

Роли Пэлтроу и Шаламе в новой картине впервые привлекли внимание, когда их сфотографировали целующимися во время съемок сцен в Центральном парке Нью-Йорка в октябре 2024 года.

«На самом деле, он очень вежливый, очень талантливый, с ним просто приятно общаться», — рассказывала Пэлтроу о работе с Шаламе во время выступления на ток-шоу Дрю Бэрримор в ноябре 2024 года.