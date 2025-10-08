Ричмонд
Николь Кидман «счастлива вернуться к работе» после объявления о разводе

Актриса рассталась с мужем после 19 лет совместной жизни
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

Николь Кидман сосредоточена на том, чтобы двигаться вперед после развода. «У нее хорошее отношение ко всему, и жизнь продолжается. В эти выходные она была в Техасе и она действительно счастлива вернуться к работе», — сообщил источник, близкий к актрисе.

В субботу, 4 октября, знаменитость посетила аукцион amfAR в Далласе, штат Техас, чтобы вручить своему коллеге Тейлору Шеридану награду «За вдохновение». Мероприятие проходило в доме генерального директора United Airlines Скотта Кирби в честь поддержки некоммерческими организациями исследований в области СПИДа и предотвращения распространения ВИЧ по всему миру.

«Николь знакома с Тейлором пару лет. Она считает его своим близким другом. Ей было приятно увидеть его снова», — также поделился источник.

29 сентября впервые появилась новость о том, что Кидман и ее муж Кит Урбан расстались после 19 лет совместной жизни. Всего через день, 30 сентября, Кидман официально подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. У бывшей пары есть две дочери, 17-летняя Санди Роуз и 14-летняя Фейт Маргарет.

Ранее Николь Кидман сделала заявление после разрыва с Китом Урбаном.