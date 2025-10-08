Николь Кидман «счастлива вернуться к работе» после объявления о разводе

Николь Кидман сосредоточена на том, чтобы двигаться вперед после развода. «У нее хорошее отношение ко всему, и жизнь продолжается. В эти выходные она была в Техасе и она действительно счастлива вернуться к работе», — сообщил источник, близкий к актрисе.