«Битва за битвой» – бунтарский шедевр? Разбираемся в нашумевшем фильме с ДиКаприо

Зрители, сочувствующие в реальной жизни левым или правым, могут быть разочарованы и даже возмущены. Хотя именно революционеры тут главные герои, на деле эти радикалы показаны болтунами, позерами, трусами и предателями — пусть не все, но многие. Они не несут никакой реальной программы, просто грабят банки якобы ради революции, а гибнут простые люди. При первом же шухере героизм с них слетает, и они панически мечутся по городу. Самым нормальным из них кажется именно старый Пэт в шикарном исполнении Леонардо ДиКаприо, решивший, что лучше бухать, чем бунтовать. И осознавший, что истинной ценностью все-таки является семья. А вовсе не революция.