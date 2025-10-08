«Да, у нас есть любимые места, куда мы можем приехать, точно зная, что нам там будет очень хорошо. Нам важно проводить время на море, чтобы заземлиться и замедлиться. На отдыхе тоже свой распорядок дня: позавтракать в маленьком ресторанчике, заняться йогой, почитать книжку, а потом сходить на дайвинг», — рассказала звезда в интервью изданию WomanHit.