Колокольников показал редкие кадры с 14-летней дочерью от Ксении Раппопорт

Актер вместе с Софьей зажигательно потанцевал под молодежный хит
Юрий Колокольников с дочерью, фото: соцсети
Юрий Колокольников с дочерью, фото: соцсети

Юрий Колокольников показал редкие кадры со своей 14-летней дочерью Софьей. Они вместе повторили тренд — засняли танцевальные движения под молодежный хит.

Знаменитый отец и его наследница сняли ролик на природе. 44-летний актер надел черные брюки и серый лонгслив, а его дочь — синие широкие джинсы и объемную черную толстовку.

Юрий Колокольников с дочерью, фото: соцсети
Юрий Колокольников с дочерью, фото: соцсети

«Дочь — копия папа», «Классно оба двигаются», «Девочка — копия папы», — писали пользователи сети.

Напомним, Софья родилась в отношениях Юрия Колокольникова с Ксенией Раппопорт. Актеры расстались в 2014 году, спустя три года после рождения дочери.

Юрий Колокольников с дочерью, фото: соцсети
Юрий Колокольников с дочерью, фото: соцсети

От первой жены Надежды Макляровской у Колокольникова также есть 19-летняя дочь Таисия. В 2024 году актер женился на литовской актрисе Вильме Кутавичюте.

Весной 2025 года супруга звезды фильма «Последний Ронин» призналась, что, несмотря на загруженные графики, они успевают проводить вместе время. Кутавичюте отметила, что больше всего им нравится отдыхать на море.

«Да, у нас есть любимые места, куда мы можем приехать, точно зная, что нам там будет очень хорошо. Нам важно проводить время на море, чтобы заземлиться и замедлиться. На отдыхе тоже свой распорядок дня: позавтракать в маленьком ресторанчике, заняться йогой, почитать книжку, а потом сходить на дайвинг», — рассказала звезда в интервью изданию WomanHit.

