Джордж Клуни впервые рассказал о приеме запрещенных веществ

Актер Джордж Клуни признался в употреблении наркотиков. Об этом сообщает New York Post.
Артист рассказал, что экспериментировал с ними, будучи молодым актером в Голливуде в 1980-х годах.
«В 1982 году я пробовал — употреблял кокаин и все такое. Я шутил о том, что слишком много употребляю наркотиков, но, по правде говоря, для меня это никогда не было большой проблемой», — заявил актер.
В 2013 году артист познакомился со своей будущей женой Амаль. Спустя год они поженились. У супругов есть двое детей — шестилетние Элла и Александр. По словам Джорджа Клуни, до встречи с Амаль он считал себя закоренелым холостяком.
В апреле актер на шоу CBS Mornings вспомнил, как два года назад рассказывал телеведущей Гейл Кинг, что не ссорится с супругой. По словам Клуни, с того момента ничего не изменилось.
«Я помню, что тогда утверждал, что у нас не было никаких ссор. И мы все еще не поссорились! Мы все еще пытаемся найти повод для ссоры! Я чувствую себя невероятно счастливым от того, что встретил эту невероятную женщину. И я чувствую себя так, будто сорвал джекпот! Не проходит и дня, чтобы я не думал, что я самый счастливый человек на свете. Так что это здорово», — заявил артист.
Ранее Джордж Клуни трогательно высказался о своих детях на премьере фильма.