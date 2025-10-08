Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Фонд кино объявил о начале приема заявок для поддержки проката национальных фильмов в четвертом квартале 2025 года и первом квартале 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте фонда.
«Фонд кино объявляет прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате в четвертом квартале 2025 года и первом квартале 2026 года. В соответствии с приказом Фонда кино от 07 октября 2025 года № 90 установлен срок приема заявок на отбор проектов в целях поддержки проката национальных фильмов в четвертом квартале 2025 года и первом квартале 2026 года», — сказано в сообщении.
Подать документы можно в электронном виде через платформу otbor.fond-kino.ru до 19:00 мск 6 ноября. Заявки, поступившие после указанного срока, рассматриваться не будут.