Звезда «Волка с Уолл-стрит» похудел до неузнаваемости

По словам издания, артист стал неузнаваем на съемках его фильма Cut Off. Работа над проектом проходит в Лос-Анджелесе. 41-летнего актера засняли в леопардовой водолазке, джинсах с мехом и блондинистом парике. Образ завершили вытянутые очки в стиле «кошачий глаз».