Тимоти Шаламе сбрил кудри и показал результат в соцсети

Актер показал внешность после бритья головы

Франко-американский актер Тимоти Шаламе показал новую внешность. Соответствующее видео появилось в его аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Тимоти Шаламе
Тимоти ШаламеИсточник: Соцсети

29-летний артист продемонстрировал проморолик посвященного игроку в пинг-понг Марти Рейсману фильма «Марти Суприм», в котором снимается в главной роли. Он предстал перед камерой в черно-синем спортивном костюме с надписью Marty Supreme, очках с бесцветными линзами и с бритой головой.

Ролик, набравший миллион просмотров, артист оставил без комментариев.

Ранее Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе сходили на свидание в Будапеште.