Селена Гомес не пригласила на свадьбу подругу, которая отдала ей свою почку

Американская певица и актриса Селена Гомес не пригласила на свадьбу актрису Франсию Райсу, отдавшую ей свою почку. Об этом пишет Daily Mail.
В 2017 году Гомес диагностировали волчанку, вследствие которой у нее отказали почки. Райса, близкая подруга певицы, стала ее донором.
«Я знаю, что она вышла замуж, и я рада за нее. Она жива, она стала миллиардером. Я благодарна, что смогла ей помочь», — ответила девушка на вопрос журналистов об отношениях с Гомес.
Известно, что девушки несколько раз прекращали общение, а потом вновь возобновляли его. В одном из интервью Гомес заявила, что певица Тейлор Свифт является ее единственной знаменитой подругой, не упомянув Райсу.
«Послушайте, врачи с самого начала предупреждали, что такое донорство. Если вы пожертвуете доллар церкви, вы потом не спрашиваете: “И куда вы потратили мой доллар?”. Я благодарна, что я жива и спасла жизнь кому-то еще», — подчеркнула Райса.
Ранее Селена Гомес показала, как готовила свою клятву для свадьбы с Бенни Бланко.