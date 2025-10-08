Ричмонд
Селена Гомес не пригласила на свадьбу подругу, которая отдала ей свою почку

В 2017 году Гомес диагностировали волчанку, вследствие которой у нее отказали почки
Селена Гомес, фото: соцсети
Селена Гомес, фото: соцсети

Американская певица и актриса Селена Гомес не пригласила на свадьбу актрису Франсию Райсу, отдавшую ей свою почку. Об этом пишет Daily Mail.

В 2017 году Гомес диагностировали волчанку, вследствие которой у нее отказали почки. Райса, близкая подруга певицы, стала ее донором.

«Я знаю, что она вышла замуж, и я рада за нее. Она жива, она стала миллиардером. Я благодарна, что смогла ей помочь», — ответила девушка на вопрос журналистов об отношениях с Гомес.

Известно, что девушки несколько раз прекращали общение, а потом вновь возобновляли его. В одном из интервью Гомес заявила, что певица Тейлор Свифт является ее единственной знаменитой подругой, не упомянув Райсу.

«Послушайте, врачи с самого начала предупреждали, что такое донорство. Если вы пожертвуете доллар церкви, вы потом не спрашиваете: “И куда вы потратили мой доллар?”. Я благодарна, что я жива и спасла жизнь кому-то еще», — подчеркнула Райса.

Ранее Селена Гомес показала, как готовила свою клятву для свадьбы с Бенни Бланко.