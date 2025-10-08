Актер Сергей Гармаш запретил поклонникам снимать его на телефон

Народный артист России Сергей Гармаш отказался от фотографий с поклонниками и запретил снимать его на телефон. Об этом сообщает aif.ru.
Отмечается, что актер попросил зрителей «убрать телефоны и послушать» во время премьеры фильма «Артек. Лановой. Фестиваль» в Московском доме национальностей. Гармаш не стал фотографироваться с фанатами и с режиссером картины, сославшись на условия своего рекламного контракта.
Как выяснили журналисты, артист отказывается от любительской съемки, поскольку «бережно относится к своим фото». «Он разрешает снимать себя только на профессиональную камеру. Такой человек», — заявила собеседница издания.
Ранее Сергей Гармаш назвал Евразийскую кинопремию «нужной и важной для кино и для нас».