Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Универа» и ее муж поступили в вуз

Актриса Анна Хилькевич с мужем Артуром Волковым поступили в вуз
Анна Хилькевич с мужем
Анна Хилькевич с мужем

Актриса Анна Хилькевич, известная по роли Маши Беловой в сериале «Универ», и ее муж-бизнесмен Артур Волков поступили в вуз. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, супруги решили учиться на продюсеров.

«Актриса поведала, что задумывалась об этом давно, но “была занята деторождением”, а теперь всерьез настроена на получение новых знаний», — говорится в сообщении.

Ранее Анна Хилькевич заявила, что на сегодняшний день находится в состоянии, которое называет женским вариантом кризиса среднего возраста.