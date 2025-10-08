Виктория Исакова появилась на публике с дочерью от режиссера Юрия Мороза

Актриса Виктория Исакова появилась на публике с подросшей дочерью. Звезда привела Варвару, которой в ноябре исполнится десять лет, в Русский музей в Санкт-Петербурге на выставку «Жизнь замечательных собак». Артистка поделилась редкими кадрами с девочкой в Telegram-канале.
«Идеально! Когда на выставке сделали место для привала», — отшутилась она.
Знаменитость растит дочь от режиссера Юрия Мороза. Поклонники актрисы считают, что Варвара растет копией своего отца, но также очень похожа на свою звездную сестру Дарью Мороз.
Старшая дочь продюсера от брака с Мариной Левтовой признавалась, что ей было 17 лет, когда у отца начался роман с Исаковой. По словам Дарьи Мороз, она сильно переживала из-за этого, но старалась держать себя в рамках и не мешать родителю строить личную жизнь. Позже актриса смогла принять мачеху, которая всего на семь лет старше нее. Артистки говорили в интервью, что у них сложились крепкие дружеские отношения и они всегда друг другу рады. А сейчас их сплоченность помогает пережить трудные для семьи времена.
