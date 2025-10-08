Виктория Исакова появилась на публике с дочерью от режиссера Юрия Мороза

Старшая дочь продюсера от брака с Мариной Левтовой признавалась, что ей было 17 лет, когда у отца начался роман с Исаковой. По словам Дарьи Мороз, она сильно переживала из-за этого, но старалась держать себя в рамках и не мешать родителю строить личную жизнь. Позже актриса смогла принять мачеху, которая всего на семь лет старше нее. Артистки говорили в интервью, что у них сложились крепкие дружеские отношения и они всегда друг другу рады. А сейчас их сплоченность помогает пережить трудные для семьи времена.