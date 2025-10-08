Правнуки Алисы Фрейндлих пришли в театр, где актриса прослужила 22 года

Внучка звезды «Служебного романа» в 2017 году вышла замуж за актера Алексея Мышинского. Влюбленные приняли решение пожениться за пару лет до официального бракосочетания, они хотели сами накопить на свадьбу, а поэтому откладывали торжество и церемонию. Фрейндлих говорила журналистам в интервью, что довольна выбором Анны и считает ее супруга достойным человеком. У пары двое детей: дочь София и сын Юрий. Продюсер отмечала в личном блоге, что бабушка помогает воспитывать своих правнуков и нянчится с ними, чтобы дать возможность ей отдохнуть.