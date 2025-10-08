Правнуки Алисы Фрейндлих пришли в театр, где актриса прослужила 22 года. Об этом рассказала внучки знаменитости. Продюсер Анна Мышинская поделилась редкими семейными кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Провели детям экскурсию в Театре имени Ленсовета, где их прадедушка служил 39 лет, а прабабушка 22 года. Как хочется передать им всю историю. Впереди не один вечер за просмотром старых спектаклей, поставленных великим дедушкой», — отметила она.
Звезда советского кинематографа трижды была замужем. От второго супруга театрального режиссера и актера Игоря Владимирова Фрейндлих родила дочь Варвару. Она пошла по стопам родителей и стала артисткой. У Владимировой в браке с политиком Сергеем Тарасовым появились двое детей: сын Никита и дочь Анна.
Внучка звезды «Служебного романа» в 2017 году вышла замуж за актера Алексея Мышинского. Влюбленные приняли решение пожениться за пару лет до официального бракосочетания, они хотели сами накопить на свадьбу, а поэтому откладывали торжество и церемонию. Фрейндлих говорила журналистам в интервью, что довольна выбором Анны и считает ее супруга достойным человеком. У пары двое детей: дочь София и сын Юрий. Продюсер отмечала в личном блоге, что бабушка помогает воспитывать своих правнуков и нянчится с ними, чтобы дать возможность ей отдохнуть.
Ранее Алисе Фрейндлих вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.