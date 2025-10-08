Ответ на вопрос, где снимали сериал «Камбэк», — это в первую очередь Нижний Новгород. Именно этот город стал главной съемочной площадкой, подарившей проекту его уникальное дыхание и дух начала двухтысячных. Дополнительные съемки проходили в Москве и Московской области, но именно нижегородские улочки и набережные стали полноправными героями истории о потерявшем память бездомном по имени Компот.
В каком городе и локациях снимали сериал «Камбэк»
Основное действие сериала разворачивается в 2004 году в Нижнем Новгороде, который режиссер Динар Гарипов назвал «невероятно фактурным и атмосферным». Именно здесь был снят основной блок сцен, позволивший глубоко погрузить зрителя в сюжет. Для создания подлинной атмосферы эпохи съемочная группа задействовала более двадцати узнаваемых локаций города — кинотеатр «Россия», улица Рождественская, центральный рынок, стадион «Водник», Автозаводский парк и другие.
Кто снимался в сериале «Камбэк»
Актерский состав «Камбэка» собрал как звезд российского кино, так и талантливых молодых исполнителей. Дуэт Александра Петрова и Алексея Чадова стал одним из главных ожидаемых событий сезона.
Александр Петров — Компот (бездомный, потерявший память).
Алексей Чадов — Дрон (антагонист, глава службы безопасности банка).
Григорий Столбов — Олег, один из старшеклассников.
Илларион Маров — Юра, один из старшеклассников.
Хетаг Хинчагов — Птаха, один из старшеклассников.
Василиса Коростышевская — Даша, одна из старшеклассниц.
Также в сериале приняли участие Андрей Дудников, Полина Воронина, Ольга Воронина, Александр Югов, Константин Гацалов, Василий Молодцов и другие.
Интересные факты о съемках сериала «Камбэк»
Создание сериала «Камбэк» наполнено событиями, которые будут интересны не только поклонникам актерского состава, но и всем, кто увлекается закулисной жизнью кинематографа. Съемочный процесс скрывает в себе множество любопытных деталей, которые раскрывают проект с новой стороны.
Возвращение легендарного дуэта. «Камбэк» знаменует собой воссоединение сценариста Ильи Куликова и Александра Петрова после таких хитов, как «Полицейский с Рублевки» и «Закон каменных джунглей».
Первый драматический дуэт. Несмотря на обширные фильмографии, именно в «Камбэке» Александр Петров и Алексей Чадов впервые сыграли вместе в драматическом проекте.
Сложный герой для Петрова. Александр Петров неоднократно отмечал, что роль Компота стала для него одной из самых сложных и глубоких в карьере, сравнимой с работами в «Тексте» и «Звоните ДиКаприо!».
Локация как персонаж. Сценарий сериала изначально писался с оглядкой на нижегородские локации, которые должны были стать не просто фоном, а полноценным участником повествования.
За кулисами продюсирования. Проект стал одним из первых для продюсеров Антона Щукина, Антона Зайцева и Артема Логинова после их ухода из «Гудстори Медиа» и создания собственной компании.
Долгий путь к платформе. Долгое время сериал оставался без стриминговой платформы, и лишь позже было объявлено, что его премьера состоится на «Кинопоиске».