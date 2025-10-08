Возвращение легендарного дуэта. «Камбэк» знаменует собой воссоединение сценариста Ильи Куликова и Александра Петрова после таких хитов, как «Полицейский с Рублевки» и «Закон каменных джунглей».

Первый драматический дуэт. Несмотря на обширные фильмографии, именно в «Камбэке» Александр Петров и Алексей Чадов впервые сыграли вместе в драматическом проекте.

Сложный герой для Петрова. Александр Петров неоднократно отмечал, что роль Компота стала для него одной из самых сложных и глубоких в карьере, сравнимой с работами в «Тексте» и «Звоните ДиКаприо!».

Локация как персонаж. Сценарий сериала изначально писался с оглядкой на нижегородские локации, которые должны были стать не просто фоном, а полноценным участником повествования.

За кулисами продюсирования. Проект стал одним из первых для продюсеров Антона Щукина, Антона Зайцева и Артема Логинова после их ухода из «Гудстори Медиа» и создания собственной компании.