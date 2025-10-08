Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Как выглядит новый Дамблдор в сериале по «Гарри Поттеру»: первые фото

В сети появились фото актера Джона Литгоу в образе Альбуса Дамблдора
Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, фото: соцсети
Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, фото: соцсети

Появились первые фотографии Джона Литгоу в роли профессора Хогвартса Альбуса Дамблдора в новом сериале по «Гарри Поттеру».

Литгоу был замечен в образе волшебника с длинной белой бородой, в очках и в черной мантии на съемочной площадке в Корнуолле.

Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, фото: соцсети
Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, фото: соцсети
Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора на съемках сериала по «Гарри Поттеру»:, фото: соцсети
Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора на съемках сериала по «Гарри Поттеру»:, фото: соцсети

Съемки сериала по «Гарри Поттеру» в самом разгаре. Главную роль мальчика-волшебника исполнит британский актер Доминик Маклафлин. Его друзей Рона Уизли и Гермиону Грейнджер сыграют Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.

Премьера сериала состоится в 2027 году. Всего планируется семь сезонов: по числу книг в серии романов писательницы Джоан Роулинг.