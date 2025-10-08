Появились первые фотографии Джона Литгоу в роли профессора Хогвартса Альбуса Дамблдора в новом сериале по «Гарри Поттеру».
Литгоу был замечен в образе волшебника с длинной белой бородой, в очках и в черной мантии на съемочной площадке в Корнуолле.
Съемки сериала по «Гарри Поттеру» в самом разгаре. Главную роль мальчика-волшебника исполнит британский актер Доминик Маклафлин. Его друзей Рона Уизли и Гермиону Грейнджер сыграют Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.
Премьера сериала состоится в 2027 году. Всего планируется семь сезонов: по числу книг в серии романов писательницы Джоан Роулинг.