Четвертый фестиваль КАРО/АРТ пройдет
Полное расписание из десятков событий можно изучить здесь, а Кино Mail публикует гид по самым заметным и любопытным фильмам, показам и событиям фестиваля, которые никак нельзя пропустить.
Программа «Российские премьеры»
«Бесконечный апрель»
Петроград, 1918 год. Маленький Веня наблюдает за тем, как его просторную квартиру заселяют чужие люди. Идут годы, страну сотрясают революция, война, перестройка, лихие 90-е, а «маленький человек» Веня продолжает тихо отсчитывать сменяющие друг друга апрели в четырех стенах.
«Бесконечный апрель» — кинодебют режиссера и директора екатеринбургского Центра современной драматургии Антона Бутакова. В основе сценария — одноименная пьеса Ярославы Пулинович, которую Бутаков ставил в своем театре. Переработанная совместно с режиссером Алексеем Федорченко для большого экрана, история приобретает кинематографичную нелинейность, но сохраняет театральную камерность, а связь поколений передается через детали и образы, которым необходимо было вырваться за пределы сцены.
В рамках Фестиваля КАРО/АРТ фильм «Бесконечный апрель» можно будет увидеть в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске. В Москве после показа состоится онлайн-встреча с режиссером Антоном Бутаковым, а в Санкт-Петербурге — обсуждение с кинокритиком Максимом Ершовым.
«Ганди молчал по субботам»
Подросток Саша, он же Мот, переживает локальный апокалипсис: его казавшаяся идеальной семья разваливается из-за того, что папа уходит к молодой любовнице. В знак протеста Мот приводит домой странноватую бездомную женщину: та не выпускает из рук игрушечного медведя и повторяет только одно слово: «Ганди».
Полнометражный дебют Юрия Зайцева «Ганди молчал по субботам» снят по одноименной пьесе Анастасии Букреевой. Марк Эйдельштейн органичен в роли инфантильного мажора, а Дарья Екамасова убедительно теряет человеческий облик от горя своей героини. Уже сложившийся в нескольких фильмах дуэт артистов в «Ганди» обретает новое очарование.
Показы фильма «Ганди молчал по субботам» пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске. В Москве после просмотра состоится встреча с создателями картины, а в Санкт-Петербурге — обсуждение с кинокритиком Максимом Ершовым.
«Гирокастра»
Социалистическая Албания, 1960-е годы. Учительница русского языка Катя выходит замуж за албанского археолога Ариана и переезжает в его родной город Гирокастру. Страна, управляемая диктатором Энвером Ходжей, погрязла в бедности и продуктовом кризисе, но Кате нравятся открытые и дружелюбные местные жители. Случайное знакомство с Ходжей в разгар репрессий запускает цепь трагических событий, разрушающих жизнь учительницы.
«Гирокастра» — первая и последняя режиссерская работа знаменитого сценариста Юрия Арабова, не дожившего до премьеры своего фильма. Вдохновленная творчеством Кирилла Серебренникова, Алексея Германа и Эмира Кустурицы, «Гирокастра» создавалась больше пяти лет под художественным руководством Александра Сокурова. Получилось монументальное, пронизанное образами и метафорами высказывание об устройстве общества и неотвратимости зла.
Показы фильма «Гирокастра» пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске. В Москве после просмотра состоится встреча с создателями картины.
Программа «Зарубежные премьеры»
«Сентиментальная ценность»
Сестры Нора и Агнес переживают смерть матери, когда в их жизни появляется отец Густав — некогда известный, а теперь почти забытый кинорежиссер. Он бросил сестер, когда они были совсем юными, а теперь вернулся со сценарием нового фильма и предлагает Норе, амбициозной театральной актрисе, сыграть в нем главную роль. Дочь отказывается, и тогда Густав утверждает молодую голливудскую звезду Рэйчел. Работа над фильмом становится для чуждых друг другу родственников поводом пересмотреть свои непростые семейные отношения.
Одна из самых ожидаемых премьер года — ироничная драма «Сентиментальная ценность» датчанина Йоакима Триера, отмеченная Гран-при Каннского кинофестиваля, со Стелланом Скарсгардом, Эль Фаннинг и Ренатой Реинсве, ранее получавшей приз Канн за главную роль в предыдущей ленте Триера «Худший человек на свете».
Показы фильма «Сентиментальная ценность» пройдут в Москве, Краснодаре и Новосибирске. В Москве после просмотра состоится обсуждение с драматургом, режиссером Саввой Савельевым и киноведом, продюсером Ситорой Алиевой, а в Краснодаре — обсуждение с киноведом Кирой Кац.
«Однажды в Газе»
Сектор Газа, 2007 год. Студент Яхья работает в небольшой закусочной, которая принадлежит харизматичному Усаме. Заворачивая сэндвичи с фалафелем в газеты, кричащие о приходе ХАМАС к власти, Яхья и Усама становятся друзьями и начинают торговать запрещенными веществами, доставляя их вместе с заказами. Подпольная наркоторговля приводит к тому, что Усаму убивают, и это событие глубоко шокирует Яхью. Два года спустя он становится актером и получает возможность отомстить за смерть друга.
Авторы «Однажды в Газе» — братья-близнецы Тарзан и Араб Нассеры, родившиеся в Секторе Газа через год после того, как там закрылся последний кинотеатр. За криминальный триллер с актуальным политическим подтекстом они были удостоены приза за режиссуру программы «Особый взгляд» 78-го Каннского кинофестиваля.
Показы фильма «Однажды в Газе» пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске. В Санкт-Петербурге после просмотра пройдет обсуждение с продюсером Владиславом Пастернаком.
«Звук падения»
Четыре девушки живут на одной и той же ферме в регионе Альтмарк, но в разное время. Альма — в начале XX века, Эрика — в середине 1940-х, Анжелика — в 1980-е, а Ленка — в наше время. Каждая героиня по-своему переживает юность, но по мере того, как все они сталкиваются с прошлым, их жизни оказываются тесно связаны.
Драма «Звук падения» поставлена немецкой кинематографисткой Машей Шилински, которой удалось снять фильм-сопереживание молодым женщинам, борющимся с внешними ограничениями, насилием и стереотипами. Критики, посмотревшие картину на ведущих европейских кинофестивалях, называли ее шедевром, сенсацией, грандиозной и экспериментальной кинопоэмой. На Каннском фестивале «Звук падения» был удостоен Приза жюри.
Показы фильма «Звук падения» пройдут в Москве и Краснодаре. В Москве после просмотра состоится обсуждение с кинокритиком Катей Долининой, в Краснодаре — обсуждение с киноведом Кирой Кац.
Программа «Театр»
«Котлован»
После увольнения с завода рабочий Вощев нанимается землекопом на котлован под строительство «общепролетарского дома». За работой суровые и в то же время наивные мастеровые спорят о грядущем, беседуют о смысле жизни и мечтают о светлом будущем, пренебрегая настоящим.
Спектакль «Котлован» по одноименной повести Андрея Платонова поставлен Антоном Федоровым в новосибирском театре «Старый дом» в 2023 году. Участник многочисленных театральных фестивалей, «Котлован» вошел в число самых заметных премьер сезона 2022−2023 по версии экспертного совета Премии и фестиваля «Золотая маска».
Показы «Котлована» в записи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске. В Москве после просмотра состоится встреча с композитором постановки Григорием Калининым и актером Анатолием Григорьевым, в Новосибирске — с режиссером Антоном Федоровым, а в Краснодаре — обсуждение с театроведом Верой Сердечной.
«В ожидании Годо»
Владимир и Эстрагон странствуют по свету в безнадежных поисках некоего Годо, который должен наполнить смыслом их праздное существование. Необычные встречи добавляют их времяпровождению абсурдности, но никак не приближают к цели путешествия.
Показ спектакля «В ожидании Годо» по одноименному произведению Сэмюэла Беккета — дань уважения его режиссеру Юрию Бутусову, ушедшему из жизни 9 августа 2025 года. Запись постановки, получившей в сезоне 1997/98 две премии «Золотая маска», сделана в Театре им. Ленсовета в 2001 году. Главные роли исполняют Константин Хабенский и Михаил Пореченков.
В рамках Фестиваля КАРО/АРТ запись спектакля «В ожидании Годо» можно будет увидеть только в Москве.
«Мать»
Военные — мужчина и женщина — приходят в квартиру к одинокой Миссис Моррисон, чтобы сообщить, что ее сын погиб на войне. Но как донести эту трагическую новость до женщины в жутком халате, которая все время сидит перед телеэкраном, периодически видит галлюцинации, вызванные таблетками, и весь смысл своего существования сводит к заботе о сыне?
«Мать» — исследующая принятие неизбежного постановка Анастасии Паутовой по пьесе британского драматурга Марка Равенхилла, в которой английская действительность заменена постсоветской. Запись спектакля сделана в театральном пространстве «Внутри» в 2025 году.
Показы спектакля «Мать» в записи пройдут в Москве, Краснодаре и Новосибирске. После просмотра в Москве состоится встреча с режиссером Анастасией Паутовой и актерами Даяной Загорской, Артемом Злобиным и Лизой Калининой.
Специальная программа
Показ-встреча с группой «Сироткин» и Олегом Трофимом
Творческие пути музыканта Сергея Сироткина и режиссера Олега Трофима начались примерно в одно время и пересеклись в самом начале. В 2016 году Трофим снял для группы «Сироткин» клип на песню «Бейся сердце, время биться», в котором дебютировала актриса Мила Ершова. В дальнейшем Трофим снял для коллектива видео на композиции «Выше домов» и «Добрый злой», оформившие триптих, посвященный трудностям подросткового возраста.
В Москве состоится показ трех клипов Олега Трофима, а также документального фильма о съемках видео на песню «Добрый злой», а после пройдет встреча с музыкантами группы «Сироткин» и самим режиссером.
Мастерская видеоарта Виктора Алимпиева
Охватывая разные формы визуального искусства, фестиваль Каро/Арт представит зрителям блок «видеоарт», в котором покажут работы, созданные в разные годы студентами лаборатории современного видеохудожника Виктора Алимпиева. В сборник вошли видеополотна, исследующие границу между личным опытом и произведением искусства: «Забудь все звуки» Вероники Голдберг, «Рыбы» Екатерины Савельевой, «Механизм» Андрея Ионкина и другие.
Сборник видеоработ студентов мастерской Виктора Алимпиева можно будет увидеть в Москве и Санкт-Петербурге. После показа в Москве состоится обсуждение с самим Алимпиевым и искусствоведом Данилой Чернышовым, а в Санкт-Петербурге произведения представят сами студенты лаборатории.
Классическая программа
«Яйцо ангела»
Маленькая девочка живет в мертвом городе, где она собирает различные сосуды и артефакты и бережно хранит загадочное яйцо. Знакомство с таинственным мужчиной, несущим на спине оружие в форме креста, оборачивается для нее суровыми переменами.
Сюрреализм — главная тема 4-го Фестиваля Каро/Арт, и особое место в программе классических картин занимает авангардное аниме «Яйцо ангела» художника Еситаки Амано и режиссера Мамору Осии. Практически лишенная диалогов, но наполненная символами и христианскими образами картина говорит на экзистенциальные и религиозные темы и по праву считается одним из ключевых аниме в истории кино.
Фильм «Яйцо ангела» покажут в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске. В Москве после просмотра состоится обсуждение с исследователем аниме Валерием Корнеевым, в Краснодаре — обсуждение с востоковедом Александрой Дружининой.
«Код неизвестен»
Юный Жан приезжает в Париж к старшему брату Жоржу — фотокорреспонденту, работающему в горячих точках, — но тот уехал на очередную войну. Получив код от квартиры у подруги Жоржа, актрисы Аны, Жан вступает в уличную перепалку с африканцем Амадеу, который защищает румынку Марию, просящую милостыню. Так один легкомысленный жест запускает цепочку драматических событий.
«Код неизвестен» — один из ключевых фильмов Михаэля Ханеке, участник конкурсной программы Каннского кинофестиваля 2000 года и лауреат приза экуменического жюри. Исследуя тему языковых и коммуникативных кодов, существующих между людьми, прославленный австрийский режиссер снял картину, которую критики назвали по-настоящему французской, вернее, парижской.
Показы фильма «Код неизвестен» пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске. В Москве после просмотра состоится обсуждение с философом Евгением Цурканом.