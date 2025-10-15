Четыре девушки живут на одной и той же ферме в регионе Альтмарк, но в разное время. Альма — в начале XX века, Эрика — в середине 1940-х, Анжелика — в 1980-е, а Ленка — в наше время. Каждая героиня по-своему переживает юность, но по мере того, как все они сталкиваются с прошлым, их жизни оказываются тесно связаны.